Justin Bieber meglepő bejelentést tett: erre senki nem számított

Justin Bieber az utóbbi időben többször is aggodalmat keltett kiszámíthatatlan viselkedésével. Az énekest többször bódult állapotban kapták lencsevégre, most pedig váratlanul bejelentette, hogy új területen próbálja ki magát.

Justin Bieber meglepő bejelentést tett: az világsztár új karrierbe kezd

Forrás: GC Images

Justin Bieber új fejezetet nyit az életében

Justin Biber ezúttal nem a színpadon, hanem az online térben debütál. Az egykori tinisztár, aki gyakorlatilag gyerekkora óta a reflektorfényben él, bejelentette, hogy csatlakozott a népszerű streamingplatformhoz, a Twitchhez. Ez a platform elsősorban videojátékos tartalmairól ismert, de az utóbbi időben egyre több zenész, sportoló és alkotó használja közvetlen kapcsolat kialakítására a rajongóival.

Azt ígéri: naponta jelentkezik

A zenész ígérete szerint naponta fog tartalmakat megosztani, és a célja, hogy újra közelebb kerüljön a közönségéhez. A debütáló streamben az énekes egy raktárból jelentkezett be, ahol többek között egy pingpongasztal, egy biliárdasztal és egy összecsukható ágy is helyet kapott. A közvetítésben Bieber kosárlabdázott, zenét játszott, DJ-ként szórakoztatta a nézőket, és barátaival beszélgetett.

A streamben Justin Bieber arról is beszélt, hogy mostanában az egészségére és az emberi kapcsolataira szeretne koncentrálni, és a legnagyobb célja, hogy újra megtalálja az egyensúlyt a karrierje és a magánélete között − írja a Radaronline.

Bieber nem titkolta, hogy a közelgő Coachella fesztiválra is készül, amelyet fantasztikus élményként emlegetett a rajongóinak. A stream végén a világsztár a kamerába nézve ígéretet tett arra, hogy szinte mindennap élőben jelentkezik a Twitch-csatornáján, és mosolyogva azt mondta, „Fantasztikus lesz!”

