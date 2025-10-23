Taylor Swift keresztbetett Meghan Markle-nek: a hercegné attól tart, az énekesnő esküvőjére se lesz hivatalos

Meghan Markle úgy érzi, Taylor Swift augusztusban ellopta előle a show-t. Hogy miként? A 35 éves Taylor Swift augusztusban jelentette be eljegyzését Travis Kelcével: „Az angoltanárod és a tornatanárod összeházasodnak” − írta. A bejegyzés azonnal virálissá vált és több millió lájkot kapott. A bejelentés időzítése azonban különösen kedvezőtlenül érintette Meghan Markle-t, akinek új Netflix-sorozata, a With Love, Meghan második évada éppen aznap debütált, ráadásul ugyanezen a napon jelent meg a hercegné életmódmárkájának a legújabb kollekciója is.

Meghan Markle összeszorított fogakkal gratulált Taylor Swiftnek

Forrás: Northfoto

Meghan Markle gratulációja nem szívből jött

A sussexi hercegné a mai napig nem heverte ki, hogy Taylor Swift eljegyzésének híre elvitte a fókuszt a saját projektjeiről, és állítólag hatalmas balhét csap, ha nem kap meghívót az év legjobban várt sztáresküvőjére − tudta meg a RadarOnline. Egy hollywoodi bennfentes szerint Markle dühös volt, amiért gondosan előkészített médiavisszatérése nem a nap legfontosabb híre volt. „Hónapok óta dolgozott azon, hogy újra a divat királynőjeként tündököljön...

... aztán jött Taylor, aki lazán nyilvánosságra hozza az év hírét. Meghan kiakadt, hogy énekesnő ellopta tőle azt, hogy címlapra kerüljön, de ettől függetlenül szerette volna, ha elegánsnak tűnik, így ő és Harry is összeszorított fogakkal, de gratulált Swiftéknek” − nyilatkozta a jólértesült.

Nem csak a média, a sztárvilág is elfeledkezett Meghan Markle nagy napjáról: a hírességek is Swiftéket ünnepelték. Eva Longoria, Patrick és Brittany Mahomes, sőt még Donald Trump is gratulált nekik. A rajongók szerint ezzel végképp világossá vált: Meghan terve kudarcot vallott, és szembe kellett néznie azzal, hogy Taylor Swift sokkal népszerűbb és befolyásosabb, mint ő.

Swifttel sosem voltak barátok

A bennfentesek szerint Markle már most pánikban van amiatt, hogy meghívják-e Swift és Kelce esküvőjére, amelyet sokan a showbiznisz legexkluzívabb eseményének tartanak. „Kétségbeesetten szeretne ott lenni – ez az a fajta esemény, ami megszilárdítja a helyedet az A-listás hierarchiában” – mondta a bennfentes. „Ha elutasítják, személyes sértésnek veszi. Már most azt mondja, hogy ‘szégyen’ lenne, ha nem lehetne ott” – tette hozzá. Azt, hogy mindenképpen ott a helye, nem tudni, miből gondolja, ugyanis a két híresség kapcsolata korábban sem volt szoros. Igaz, Markle 2023-ban részt vett Swift The Eras Tour koncertjén Los Angelesben, és később egy kézzel írott üzenetben dicsérte az énekesnőt. Források szerint azonban nem lettek barátok, ugyanis Swift tavaly Londonban elfogadta Vilmos herceg meghívását, és a koncertje után találkozott a trónörökössel, valamint gyermekeivel, Györggyel és Saroltával.