Családi balhé: Justin Bieber szemtelenül kiosztotta az érte imádkozó édesanyját - Fotó!

családi viszály Justin Bieber mentális egészség
Komáromi Bence
2025.10.09.
Nem csitulnak a kedélyek a Bieber családban. Néhány napja Justin Bieber édesanyja aggasztó posztot osztott meg a fiáról, amiben arra kérte a követőit, hogy imádkozzanak együtt az énekes gyógyulásáért. Justin Bieber keresetlen szavakkal utasította vissza az anyja aggodalmait.

Justin Bieber édesanyja Pattie Mallette egy fekete-fehér fotót osztott meg néhány napja az Instagram-oldalán, és egy terjedelmes szöveg kíséretében arra kérte a követőit, hogy segítsenek neki meggyógyítani a fiát. Pattie a posztjában arról beszélt, hogy Justin hosszú ideje rossz mentális állapotban van, és a helyzet már annyira drasztikus, hogy már csak az ima segíthet. Nem kellett sokat várni Justin Bieber válaszára sem, a popsztár személyesen az anyja bejegyzéséhez fűzött szemtelen kommentet, amiben leszögezte azt is, hogy nincs szüksége segítségre.

Justin Bieber szemtelen kommenttel hozta az anyja tudtára, hogy nincs szüksége segítségre
Forrás: GC Images

Justin Bieber szerint maximum a görbe kislábujjának van szüksége segítségre

Pattie bejegyzése aggodalomra adott okot a rajongóknak, ugyanis úgy tűnhetett a sejtelmes szövegből, hogy nagy a baj az énekes háza táján.

Mindig is szurkoltunk neked, és imádkozunk érted, Justin. Legyen veled a szabadság, az erő, a tisztaság és a gyógyulás. Jézus vegye le rólad a félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncait. Szentlélek, vedd őt körül igazsággal, fénnyel, és adj neki védelmet. Gyógyítsd meg minden látható és láthatatlan sebét, a szívében, az elméjében és a testében. Állítsd helyre mindazt, ami elveszett, tedd őt teljessé. Töltsd meg szereteteddel és vigaszoddal. Vezesd továbbra is a te királyságod hangjaként. Némíts el minden hangot, amely nem tőled jön, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!”  - írta bejegyzésében Pattie.

Most a PageSix szúrta ki, hogy maga az énekes is reagált az anyja szavaira szerdán, és rá jellemző csibészséggel cáfolta meg a posztban írtakat:

Maximum a pingpongozástól elgörbült kislábujjamnak kell meggyógyulnia!

- írta kommentjében a világsztár.

