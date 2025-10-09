Családi balhé: Justin Bieber szemtelenül kiosztotta az érte imádkozó édesanyját - Fotó!

Justin Bieber édesanyja Pattie Mallette egy fekete-fehér fotót osztott meg néhány napja az Instagram-oldalán, és egy terjedelmes szöveg kíséretében arra kérte a követőit, hogy segítsenek neki meggyógyítani a fiát. Pattie a posztjában arról beszélt, hogy Justin hosszú ideje rossz mentális állapotban van, és a helyzet már annyira drasztikus, hogy már csak az ima segíthet. Nem kellett sokat várni Justin Bieber válaszára sem, a popsztár személyesen az anyja bejegyzéséhez fűzött szemtelen kommentet, amiben leszögezte azt is, hogy nincs szüksége segítségre.

Justin Bieber szemtelen kommenttel hozta az anyja tudtára, hogy nincs szüksége segítségre

Justin Bieber szerint maximum a görbe kislábujjának van szüksége segítségre

Pattie bejegyzése aggodalomra adott okot a rajongóknak, ugyanis úgy tűnhetett a sejtelmes szövegből, hogy nagy a baj az énekes háza táján.

Mindig is szurkoltunk neked, és imádkozunk érted, Justin. Legyen veled a szabadság, az erő, a tisztaság és a gyógyulás. Jézus vegye le rólad a félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncait. Szentlélek, vedd őt körül igazsággal, fénnyel, és adj neki védelmet. Gyógyítsd meg minden látható és láthatatlan sebét, a szívében, az elméjében és a testében. Állítsd helyre mindazt, ami elveszett, tedd őt teljessé. Töltsd meg szereteteddel és vigaszoddal. Vezesd továbbra is a te királyságod hangjaként. Némíts el minden hangot, amely nem tőled jön, és engedd, hogy az ő élete tanúsága legyen a te hatalmadnak, szeretetednek és gyógyító kegyelmednek. Mondj áment, ha egyetértesz!” - írta bejegyzésében Pattie.

Most a PageSix szúrta ki, hogy maga az énekes is reagált az anyja szavaira szerdán, és rá jellemző csibészséggel cáfolta meg a posztban írtakat:

Maximum a pingpongozástól elgörbült kislábujjamnak kell meggyógyulnia!

- írta kommentjében a világsztár.