Kevin Costner majdnem összeverekedett a színésztársával: a kollégák álltak közéjük

Kevin Costner mindig is heves vérmérsékletű sztár volt, azt azonban még belőle sem néztük ki, hogy képes olyannyira elveszíteni a sulykot, hogy tettlegességig fajuljon a balhéja a kollégájával. Pedig ez történt a Yellowstone egyik első évadának forgatásán. A PageSix arról írt, hogy a korai forgatások során egy szóváltást követően lökdösődni kezdtek Wes Bentleyvel a díszletben, végül pedig a kollégáknak kellett szétszedniük a veszekedő sztárokat. A sorozat dolgozói szerint nem véletlen, hogy sok színészváltás történt Kevin Costner balhéja után.

Kevin Costner összeszólalkozott az egyik kollégájával a Yellowstone forgatásán

Forrás: Profimedia

Kevin Costner nem viselte jól, hogy ellentmondtak neki

A lap arról írt, hogy Costner felszólította a színészt, hogy térjen el nyugodtan a forgatókönyvtől, és improvizáljon az egyik jelenetben, hogy ezzel személyesebbé tegye a pillanatot. Wes Bentley azonban megtagadta az utasítást, és keresetlen szavakkal jelezte az idősebb kollégájának, hogy nem akar improvizálni.

Kevinnek ez nem tetszett és rávetette magát. Bár ökölcsapások nem történtek, de egymás arcába mászva kiabáltak egymással, és lökdösődni kezdtek. Már annyira forrósodott köztük a helyzet, hogy nekünk kellett szétválasztani őket

- nyilatkozta az egyik szemtanú a lapnak. A Yellowstone sorozat bennfentese elárulta azt is, hogy ez a balhé annyira hidegzuhanyként érte a színészeket, hogy többen lemondták a további évadokban való szereplést. Erről beszélt egy másik sorozatban dolgozó informátor is a lapnak:

A Wesszel történt incidens volt a végső határvonal. Utána minden megváltozott. Néhányan megunták Kevin Costner dívaszerű viselkedését és inkább leléceltek.

- zárta sorait a forrás.