Felrobbant a net: ez a kulcsszereplő biztosan nem lesz benne a Yellowstone spin-offjában

A Yellowstone rajongói hozzászoktak ahhoz, hogy Taylor Sheridan rendező-producer nem kíméli őket: intrikából, árulásból és halálból szerinte sosem elég a képernyőn. Ám az új spin-off, az Y: Marshals körül akkora botrány kerekedett, hogy a legvadabb rodeó is megirigyelhetné a káoszt. És nem, most kivételesen nem Kevin Costner az oka a drámának – bár róla is hallani érdekességeket.

Kelsey Asbille nem szerepel az új Yellowstone spin-off stáblistáján.

Hova tűnt Monica Dutton? − Teszik fel a Yellowstone-rajongók a nagy kérdést

A történet szerint Kayce Dutton (Luke Grimes) új életet kezd, miután maga mögött hagyta a Yellowstone Ranch feszültségeit. Már önmagában az izgalmas, hogy a cowboyból és egykori tengerészgyalogosból szövetségi marsall lesz, aki Montanában próbál rendet vágni a bűnözők között. Szóval minden adott ahhoz, hogy a western és az akciósorozat szerelmesei elégedettek legyenek.

De van egy apró bökkenő: Monica Dutton, vagyis Kelsey Asbille karaktere egyszerűen nincs a stáblistán.

És itt akadtak ki a rajongók. Kayce és Monica házassága ugyanis a Yellowstone egyik érzelmi alappillére volt. Együtt élték túl a családi viszályokat, Tate (a fiuk) elrablását, és minden egyéb drámát, amit a Dutton-klán magával hoz. Most pedig úgy tűnik, a készítők gond nélkül kiradírozták Monicát a képletből, miközben Tate visszatér a történetbe. Ott lesz egy fiú, anya nélkül. Logikus ez? Nem igazán.

Mi állhat a háttérben?

Egyelőre minden csak találgatás. Van, aki szerint a szerződése körüli huzavona miatt nem láthatjuk Asbille-t a sorozatban. Mások attól tartanak, hogy Monica karakterét egyszerűen meggyilkolják a történetben, ahogy korábban John Dutton (Kevin Costner) is drámai búcsút vett a szériától. Egy biztos: bármelyik verzió valósul meg, a rajongókat ne lesz könnyű kiengesztelni.

Az Y: Marshals újraosztja a lapokat

Ismerős arcokat azért lesznek a spin-offban is, például Gil Birmingham, Mo Brings Plenty, Brecken Merrill, és melléjük új karaktereket is érkeznek. A Yellowstone-univerzum eddig is arról volt híres, hogy szívtelenül kicsavarta a nézők lelkét, majd visszadobta nekik porosan és véresen. Azzal viszint lehet, hogy a készítők túl messzire mentek, hogy Monica fel sem bukkan.