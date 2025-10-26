Kim Kardashian anyatigrisként védi lányát, az extravagáns külsejű 12 éves North Westet

Kim Kardashian ismét reflektorfénybe került, ezúttal 12 éves lánya, North West miatt. A közösségi médiában sokan bírálták North West megjelenését, miután a TikTokon tetovált arccal, kék kontaktlencsével és műpiercinggel tűnt fel, ám a valóságshow-sztár gyorsan helyretette a lányát kritizálókat.

Kim Kardashian visszavágott a lányát kritizálóknak

Forrás: GC Images

Kim Kardashian lánya letarolta a TikTokot

North a videóban türkizszínű fonott hajjal, műszempillákkal, csillogó kék manikűrrel és tetoválással jelent meg, ráadásul a lány szeme alatt egy csillag alakú fekete tetkó, valamint egy bibliai idézet is látható volt. North West kinézete sokaknál kiverte a biztosítékot.



Kim Kardashian a kritikákra reagálva a Daily Mail Australia TikTokján ezt írta: „Ez egy teljesen jelentéktelen ügy.” A négygyermekes anya korábban is szembesült hasonló bírálatokkal, például amikor North nyáron fűzőt viselt, amit sokan túl felnőttesnek tartottak.

Kim a hónap elején Alex Cooper Call Me Daddy című podcastjában őszintén beszélt arról, milyen nehéz egy világhírű gyermeket nevelni a közösségi média korszakában. „Nagyon nehéz és furcsa helyzet ez, hiszen minden gyerek hasonló dolgokat visel. De amikor az én lányom próbál ki valamit, rögtön mindenki róla beszél. Ilyenkor csak annyit tudok mondani: rendben, ezt talán nem kellett volna. Sajnos mi mindezt az egész világ szeme előtt tanuljuk meg“ – fogalmazott.

Kim szerint North önkifejezése mindennél fontosabb

Kim Kardashian akkor arról is beszélt, hozzátette, hogy North West alapvetően fiús stílusban öltözik, de időnként szeret új dolgokat kipróbálni. Szerinte semmi gond nincs azzal, hogy 12 éves lánya kék hajat akar, hiszen ez teszi boldoggá, ő pedig anyaként soha nem vennél el tőle ezt a kreativitást - irja a Daily Mail. Kardashian nevelési stílusára nyitottságra és önelfogadásra épül, amit lánya is érez, és anyaként számára az a legfontosabb, hogy North szabadon kifejezheti önmagát.