Herceg Erika mélyen dekoltált ruhájától leesett az állunk: mutatjuk a Megasztár zsűrijének szettjeit - Videó!

Október 25-én folytatódott a TV2 sikerszériája a Megasztár. A tehetségkutató élő showja azonban nem csak a hibátlan produkciók miatt marad emlékezetes, hanem a zsűritagok ruhája miatt is. Különösen kiemelkedett közülük Herceg Erika, aki egy animekarakter bőrébe bújt az este során.

Herceg Erika ragyogott az extravagáns szettjében

Forrás: TV2

Herceg Erika egy modell-énekesnő ruháját viselte

Herceg Erika a műsor során egy rózsaszín koktélruhát viselt, ami szabadon hagyta az énekesnő karcsú karjait, a dekoltázsa felső részét és a nyaka vonalát. Az Erikán látható asszimetrikus organza rendkívül hasonlított egy cosplay ruhához, amelyet a Sailor Moon című anime egyik szereplője Bunny is visel. A Bors információi szerint nem véletlen a hasonlóság, valószínűleg az énekesnő a szettjével - valamint a hajába helyezett dísszel - a rajzfilmben látható karakter előtt tisztelgett.

Ha kíváncsiak vagytok Erika gyönyörű szettjére, akkor az élő show egyik részletét itt tudjátok megtekinteni: