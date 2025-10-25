Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tehetségkutató

Herceg Erika mélyen dekoltált ruhájától leesett az állunk: mutatjuk a Megasztár zsűrijének szettjeit - Videó!

tehetségkutató Megasztár Herceg Erika
Komáromi Bence
2025.10.25.
A zsűritagok ruhájáé volt a főszerep a Megasztár legutóbbi adásában. Herceg Erika egy különleges és sokat mutató ruhában ragyogott szombat este, Marics Peti a kedvenc csapata színeibe öltözött, Tóth Gabi és Curtin pedig a rájuk jellemző elegenciát képviselték az élő show során.

Október 25-én folytatódott a TV2 sikerszériája a Megasztár. A tehetségkutató élő showja azonban nem csak a hibátlan produkciók miatt marad emlékezetes, hanem a zsűritagok ruhája miatt is. Különösen kiemelkedett közülük Herceg Erika, aki egy animekarakter bőrébe bújt az este során.

Herceg Erika ragyogott az extravagáns szettjében
Herceg Erika ragyogott az extravagáns szettjében
Forrás: TV2

Herceg Erika egy modell-énekesnő ruháját viselte

Herceg Erika a műsor során egy rózsaszín koktélruhát viselt, ami szabadon hagyta az énekesnő karcsú karjait, a dekoltázsa felső részét és a nyaka vonalát. Az Erikán látható asszimetrikus organza rendkívül hasonlított egy cosplay ruhához, amelyet a Sailor Moon című anime egyik szereplője Bunny is visel. A Bors információi szerint nem véletlen a hasonlóság, valószínűleg az énekesnő a szettjével - valamint a hajába helyezett dísszel - a rajzfilmben látható karakter előtt tisztelgett. 

Ha kíváncsiak vagytok Erika gyönyörű szettjére, akkor az élő show egyik részletét itt tudjátok megtekinteni:

Olívia megújult külsővel vesz részt az élő show-ban – Dögös szőke lett a Megasztár versenyzőjéből

Az október 11-i és 18-i középdöntő adásokból kiderült, kik jutottak tovább az élő show-ba. A felkészülés során a Megasztár-versenyzők nemcsak ének és mozgás terén, de megjelenésükben is formálódnak. Kedl Olíviát vadítóan szexi, új frizurával láthatjuk majd.

Domináns összeállítások és extravagancia: a Megasztár legújabb részének divatpillanatai − Galéria

Tóth Gabi és Herceg Erika igazi csillagként ragyogott a tehetségkutató középdöntőjében. Ördög Nóra különleges szettet viselt.

Marics Petivel flörtölt a Megasztár énekesnője: eláruljuk, mi történt a színfalak mögött

Kurucz Andreát nem kell félteni, ha a férfiakról van szó. A TV2 Megasztár egyik versenyzője a zsűri férfitagjaival is kacérkodott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu