Kitálalt az exférj: Britney Spears gyerekei soha többet nem akarják látni az anyjukat

botrány Kevin Federline britney spears
Komáromi Bence
2025.10.25.
Egyre durvább durvább dolgokat állít a popénekesről Kevin Federline. Britney Spears exférje most arról beszélt, hogy a közös gyerekeik rettegnek az anyjuktól, és nem szeretnének többet találkozni vele.

Nem csitul a botrány: Egyre brutálisabb dolgokat vág az exfelesége fejéhez Kevin Federline. A profi táncos korábban egy botránykönyvben tálalt ki a házasságuk árnyoldalairól, és arról, hogy milyen dolgokon kellett keresztülmennie a közös gyermekeiknek, mire hozzá került a teljes felügyeleti jog. A You Thought You Knew (Azt hiszed, hogy ismered) című önéletrajzi könyvében arról beszélt Britney Spears exférje, hogy az énekesnő drogfüggő volt a házasságuk alatt, sokszor pedig kiszámíthatatlanul viselkedett, és ezzel rendszeresen ráijesztett a saját fiaira. Federline szerint nem véletlen, hogy napjainkban alig találkozik egymással a két tinédzser és az édesanyjuk.

Britney Spears exférje szerint a gyerekei nem kíváncsiak az édesanyjukra
Forrás: WireImage

Britney Spears exférje szerint az énekesnő nem fog többet találkozni a felnőtt fiaival

Britney Spears exférje most az egyik legismertebb brit talkshowban a Cenzúrázatlanul-ban vendégeskedett, ahol Piers Morgannel beszélgetett az exfeleségéről és a két fiukról Sean Prestonról és Jayden Jamesről. Itt hangzottak el azok a súlyos állítások, amelyek közül néhányat a PageSix szemlézett az interjúból:

„Britney idén mindössze egyszer látta a nagyobbik fiamat Sean Prestont. A fiam a látottak után úgy döntött, hogy nem szeretne többször találkozni az anyjával. A kisebbik gyermekem James most lett 19 éves, ő az elmúlt években néhányszor járt az anyjánál, de az utóbbi hónapokban látott dolgok miatt leszokott a látogatásokról. A gyermekeim aggódnak az anyjukért, de nem tudják, hogy hogyan segíthetnének rajta"

 - utalt Federline az exfelesége friss botrányaira és viselkedésére. 

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Britney Spears hatalmas aggodalmat váltott ki az emberekből, miután olyan videókat posztolt a közösségi médiában, amelyeken késekkel táncolt, vagy éppen meztelenül pózolt a kameráknak. Emellett a rajongói többször is kiszúrták, hogy kutyaürülékkel teli házban lakik, és nem figyel oda a higiéniára, vagy a háza tisztán tartására.

A műsorvezető rákérdezett arra is, hogy mit tapasztaltak a fiúk az anyjuknál, ami miatt nem akarnak többet találkozni vele, de erre Federline csak sejtelmes választ adott:

Ez a fiaim története, nem az enyém. Ha ők majd úgy döntenek, hogy megosztják a világgal, akkor elmondják személyesen. De már az is elég megdöbbentő, hogy egyszer úgy jött oda hozzám a kisfiam, hogy: „Apa nem tudom mit tegyek, félek hogy anya meg fog halni"

 - árulta el a megrázó részleteket a zaklatott exférj.

