Bundára fel: Kim Kardashian újra divatba hozta a fanszőrt - Videó!

Hihetetlen, de igaz: Kim Kardashian fanszőrrel díszített bugyikat kezdett el árulni az interneten. Azt már megszokhattuk, hogy az üzletasszony sok formabontó ötlettel rendelkezik, de ez még tőle is merész. Egy dolog viszont biztos: Kim vezetésével újra divatba jött az intim bozót, ugyanis néhány óra alatt a teljes készlet elfogyott a valóságshowsztár termékéből.

Kim Kardashian fanszőr tangákat kezdett árulni a weboldalán.

Forrás: Getty Images/SKIMS

Kim Kardashian fehérneműje hatalmas siker lett

Hiába gondoljuk azt, hogy 2025-re leáldozott már az intim szőrzetnek, úgy látszik, hogy most érkezett el az idő a fanszőr reneszánszának. Azt nem tudjuk, hogy Kim Kardashian számára honnan eredt az ötlet, hogy az emberek fazonra vágott szőrzettel ellátott tangára vágynak, de az biztos, hogy már megint beletenyerelt egy sikeres üzletbe.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan néznek ki a különböző színben kapható fanszőr tangák, és mit lehet tudni Kim Kardashian vállalkozásáról, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat: