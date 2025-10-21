Bundára fel: Kim Kardashian újra divatba hozta a fanszőrt - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.10.21.
A botránykirálynő újra a címlapokra került, miután nyilvánosságra került az eddigi legbizarabb üzleti lépése: fanszőrrel díszített bugyikat kezdett el értékesíteni. Megdöbbentő módon Kim Kardashian szőrös fehérneműire hatalmas lett a kereslet.

Hihetetlen, de igaz: Kim Kardashian fanszőrrel díszített bugyikat kezdett el árulni az interneten. Azt már megszokhattuk, hogy az üzletasszony sok formabontó ötlettel rendelkezik, de ez még tőle is merész. Egy dolog viszont biztos: Kim vezetésével újra divatba jött az intim bozót, ugyanis néhány óra alatt a teljes készlet elfogyott a valóságshowsztár termékéből.

Kim Kardashian fanszőr tangákat kezdett árulni a weboldalán.
Kim Kardashian fanszőr tangákat kezdett árulni a weboldalán.
Forrás:  Getty Images/SKIMS

Kim Kardashian fehérneműje hatalmas siker lett

Hiába gondoljuk azt, hogy 2025-re leáldozott már az intim szőrzetnek, úgy látszik, hogy most érkezett el az idő a fanszőr reneszánszának. Azt nem tudjuk, hogy Kim Kardashian számára honnan eredt az ötlet, hogy az emberek fazonra vágott szőrzettel ellátott tangára vágynak, de az biztos, hogy már megint beletenyerelt egy sikeres üzletbe.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan néznek ki a különböző színben kapható fanszőr tangák, és mit lehet tudni Kim Kardashian vállalkozásáról, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Fanszőrrel díszített bugyikat dobott piacra Kim Kardashian Kim Kardashian ismét kiakasztotta az embereket, nem is akármivel! #life #KimKardashian #SKIMS #fanszőrbugyi #alsónemű

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Újra a bozót a divat? Kim Kardashian fanszőrbugyit dobott a piacra

Megbotránkoztató vagy trendi? Mindenki döntse el maga!

A női szőrtelenítés története: szeméremápolás az ősi módszerektől a brazil gyantáig

A női szőrtelenítés a történelem során kulturális és vallási normák befolyásolták.

Utólag rajzoltak neki fanszőrzetet A szürke ötven árnyalatában – 10 érdekesség a 40 éves Jamie Dornanről

Modellként kezdte a karrierjét.

 

