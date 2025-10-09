Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyar siker

Magyar siker: Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott

magyar siker irodalmi Nobel-díj Krasznahorkai László
Komáromi Bence
2025.10.09.
A 71 éves alkotó nyerte idén a legrangosabb irodalmi elismerést. Kertész Imre után Krasznahorkai László a második irodalmi Nobel-díjas magyar írónk.

Október 9-én csütörtökön hozta nyilvánosságra a Svéd Királyi Tudományos Akadémia az idei Nobel-díjasok névsorát. Az akadémia indoklása szerint Krasznahorkai László a „látomásos és egyetemes erejű életművével" érdemelte ki az elismerést. A 71 éves író díjazásával kettőre nőtt a magyar irodalmi Nobel-díjasok száma, miután 2002-ben Kertész Imre is kiérdemelte a rangos kitüntetést a Sorstalanság című művével.

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat
Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat 
Fotó: Reviczky Zsolt  REV 
MW Archívum  Népszabadság 

Krasznahorkai László életműve megváltoztatta a világot

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Az író már 1980-as évektől kezdve meghatározó alakja a magyar és a nemzetközi irodalomnak. Első regénye az 1985-ös Sátántangó volt, és már ezzel a kötettel kivívta a szakma elismerését. Később a műből film is készült Tarr Béla rendezésében. Az évtizedek során Krasznahorkai Béla könyvei közül többet is megfilmesítettek. Alkotásaival kapcsolatban visszatérő pozitív kritika volt, hogy László „jól fogja meg a modern emberi lét széthullását, és az apokalipszis és az isteni rend hiányát boncolja műveiben" - számolt be róla a VG.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja külföldön is hatalmas médiafigyelmet kapott: A The Guardian egyenesen „az apokaliptikus víziók mestereként" hivatkozott az alkotóra. A magyar író sikeréhez a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is gratulált. A politikus kiemelte, hogy László az első gyulai születésű Nobel-díjas:

Az egészségügyben is szükség van az elismerésre: a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj lendületet ad

2017 óta ismerik el így az orvosok munkáját.

Friss! Karikó Katalin orvosi-élettani Nobel-díjat kap

Részletek.

Újabb magyar kap Nobel-díjat: Krausz Ferenc fizikus is részesül az elismerésben

Gratulálunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu