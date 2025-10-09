Magyar siker: Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott

Október 9-én csütörtökön hozta nyilvánosságra a Svéd Királyi Tudományos Akadémia az idei Nobel-díjasok névsorát. Az akadémia indoklása szerint Krasznahorkai László a „látomásos és egyetemes erejű életművével" érdemelte ki az elismerést. A 71 éves író díjazásával kettőre nőtt a magyar irodalmi Nobel-díjasok száma, miután 2002-ben Kertész Imre is kiérdemelte a rangos kitüntetést a Sorstalanság című művével.

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László életműve megváltoztatta a világot

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Az író már 1980-as évektől kezdve meghatározó alakja a magyar és a nemzetközi irodalomnak. Első regénye az 1985-ös Sátántangó volt, és már ezzel a kötettel kivívta a szakma elismerését. Később a műből film is készült Tarr Béla rendezésében. Az évtizedek során Krasznahorkai Béla könyvei közül többet is megfilmesítettek. Alkotásaival kapcsolatban visszatérő pozitív kritika volt, hogy László „jól fogja meg a modern emberi lét széthullását, és az apokalipszis és az isteni rend hiányát boncolja műveiben" - számolt be róla a VG.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja külföldön is hatalmas médiafigyelmet kapott: A The Guardian egyenesen „az apokaliptikus víziók mestereként" hivatkozott az alkotóra. A magyar író sikeréhez a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is gratulált. A politikus kiemelte, hogy László az első gyulai születésű Nobel-díjas: