Kris Jenner arcplasztikája megfiatalította a bollywoodi színészt – Elképesztő előtte és utána fotók

A bollywoodi színész megirigyelte Kris Jenner fiatalos kinézetét, így felkereste annak orvosát és megalkottatta vele önmaga 30 évvel fiatalabb változatát – a végeredményről pedig mindenki döntsön belátása szerint.

Shah Rukh Khan a Kris Jenner plasztikának hála jobban néz ki, mint valaha.

Forrás: Getty Images

Már a férfiak körében is hódít a Kris Jenner-féle arcplasztika

Bollywood királya, Shah Rukh Khan közel hat showbizniszben töltött évtizeddel a háta mögött úgy jelent meg egy rendezvényen a napokban, mintha egy friss, ropogós harmincas lenne. A rajongók nem győztek magukhoz térni a látvány miatt, a szakértők pedig egyöntetűen kezdték el suttogni a plasztik anyakirálynő, Kris Jenner nevét.

Az 59 éves színész arca ugyanis a Jenneréhez kísértetiesen hasonló változásokon ment keresztül: az arcbőre jóval feszesebb és élettel telibb lett, a szeme nyitottabb, míg az arccsontja és állvonala is kontúrosabb lett.

Shah Rukh Khan a beavatkozás előtt.

Forrás: Getty Images

Bár Kris Jenner büszkén vállalta a 100 ezer dolláros beavatkozást és úgy fogalmazott, hogy ez az elegáns öregedés része, Shah Rukh viszont egyelőre nem kommentálta a változást.

A rajongókat azonban nem lehet becsapni: voltak, akik szerint a színész új arca a megszólalásig hasonlít fia arcára, mások pedig inkább gratuláltak a fiatalos megjelenésének megőrzéséhez.

Voltak, akik plasztikai beavatkozás helyett inkább a füstmentes életmódnak tulajdonította a változást, a hírességet ugyanis eddig ritkán lehetett cigaretta nélkül látni, ám év elején végre legyőzte a függőségét.

Shah Rukh Khan megújult külsejét a legtöbben dicsérik.

Forrás: Getty Images

Az biztos, hogy Shah, akinek nettó vagyonát 876 millió dollárra becsülik, bármilyen beavatkozást megengedhet magának és úgy tűnik, ő a legjobbaktól kért segítséget: nem túl sok, nem túl kevés és tény, hogy jobban néz ki, mint fiatal korában!