Berágtak a rajongók: Kristen Bell évfordulós posztja kiverte a biztosítékot – Fotó

Rideg Léna
2025.10.22.
A színésznő és férje a napokban ünnepelték 12. házassági évfordulójukat. Kristen Bell követői kiakadtak.

A Bármit, csak ezt ne színésznője, Kristen Bell Instagram-oldalán posztolt házassági évfordulójuk alkalmából. A néhány napja közzétett ölelkezős fotóval semmi gond, azonban a képhez fűzött leírás sokaknál kiverte a biztosítékot. 

Kristen Bell és férje, Dax Shepard
Forrás: Variety

Kiakadtak a rajongók Kristen Bell sorai miatt

A színésznő és Dax Shepard 12 évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, legfrissebb, ezt ünneplő Insta-fotójához ezt írta Bell:

Boldog 12. házassági évfordulót a férfinak, aki egyszer azt mondta nekem: Soha nem ölnélek meg. Sok férfi megölte a feleségét egy bizonyos ponton. Még ha nagyon erős késztetésem is van arra, hogy megöljelek, sose tenném meg.

 

Bár Kristen egyértelműen viccnek szánta sorait, a kommentelők egy része felháborodott, és szavait a családon belüli erőszakkal hozták párhuzamba. Mások jót mosolyogtak, és olyanok is akadtak, akik azt írták, nem hagyták volna, hogy Dax megússza.

A Bármit, csak ezt ne második évada október 23-án debütál a Netflixen, és Bell továbbra is a sorozat központi alakja marad. A sorozat sikerét az is mutatja, hogy a közelmúltban Emmy-díjra jelölték, így nem csoda, hogy a premiert nagy várakozás övezi.

