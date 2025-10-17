Nem ad életjelet magáról Lola Young: a rajongói nagyon aggódnak érte – VIDEÓ

A rajongók sokkot kaptak az ijesztő jelenet láttán, főleg, hogy orvosoknak kellett levinni Lola Young a színpadról. A hivatalos közlemény szerint erős kimerültség okozta az ájulást, de a biztonság kedvéért az énekesnő az összes további koncertjét lemondta.

Lola Young a színpadon esett össze.

Forrás: Getty Images

Lola Young eltűnt

A nagy baj az, hogy az eset már hetekkel ezelőtt történt, és Lola Young azóta szőrén-szálán eltűnt. Bár az Instagramra azóta posztolt a 24 éves sztár, de a rajongók attól félnek, hogy a menedzsere használja az oldalt, nem az énekesnő posztol. Sokan már a legrosszabbtól tartanak. További részletek az alábbi videóban!