Nem ad életjelet magáról Lola Young: a rajongói nagyon aggódnak érte – VIDEÓ

Nem ad életjelet magáról Lola Young: a rajongói nagyon aggódnak érte

2025.10.17.
Az énekesnő a New York-i All Things Go zenei fesztiválon elsírta magát éneklés közben, majd pár perccel később összeesett a színpadon.

A rajongók sokkot kaptak az ijesztő jelenet láttán, főleg, hogy orvosoknak kellett levinni Lola Young a színpadról. A hivatalos közlemény szerint erős kimerültség okozta az ájulást, de a biztonság kedvéért az énekesnő az összes további koncertjét lemondta.

Lola Young a színpadon esett össze.
Lola Young a színpadon esett össze. 
Forrás: Getty Images

Lola Young eltűnt

A nagy baj az, hogy az eset már hetekkel ezelőtt történt, és Lola Young azóta szőrén-szálán eltűnt. Bár az Instagramra azóta posztolt a 24 éves sztár, de a rajongók attól félnek, hogy a menedzsere használja az oldalt, nem az énekesnő posztol. Sokan már a legrosszabbtól tartanak. További részletek az alábbi videóban! 

 

Bella Hadid látványosan szenvedett a Victoria’s Secret kifutóján – a rajongók is kiszúrták, hogy valami nincs rendben

Bella Hadid rajongói aggódni kezdtek, amikor a modell a Victoria’s Secret idei divatbemutatójának fináléjában a szokásosnál lassabban és megfontoltabban sétált a kifutón. Most tisztázta, mi állt a háttérben.

Vilmos herceg teljesen kifordult magából: így viselte Katalin elvesztését

2007-ben Vilmos herceg nagyon nehéz időszakon ment keresztül – belső források szerint a trónörökös zárkózottá, szótlanná vált, mindenki érezte, hogy valami nincs rendben nála. A herceg és Kate Middleton akkoriban egy időre különváltak, ez pedig meglátszott Vilmos viselkedésén is.

Új eyecandy a láthatáron: Gabriel Guevara jött, látott és mély benyomást tett ránk

Az Én vétkem című spanyol filmtrilógia miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvend, bár élünk a gyanúperrel, hogy elsősorban nem a ragyogó színészi tehetsége miatt figyeltek fel rá a női nézők.

 

 

