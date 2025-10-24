Megasztár: igazi old hollywoodi dívát varázsoltak Frank Annamariból

Október 25-én indul a Megasztár első élő show-ja, ahol nemcsak a produkciók színvonala, hanem a versenyzők megjelenése is reflektorfénybe kerül. Frank Annamari például teljes átalakuláson ment át a középdöntő óta. A műsor stylistjai igazi old hollywoodi dívát varázsoltak belőle.

A megasztáros Frank Annamari az átalakulás után

Forrás: TV2/Megasztár

A megasztáros Frank Annamari csak úgy ragyog

A Megasztár beauty- és stylingcsapata, teljesen átvarázsolta Anamit.

Nagyon örültem neki, hogy profi kezek alakítanak át. Egy jó ideje már nem szeretek nőiesen öltözködni, mert nem tudtam, hogyan találjak olyan darabokat, amik jól állnak az alakomhoz

– mesélte Annamari, aki elmondta, az átalakítás kezdetén kicsit aggódott. Bízott a szakemberekben, de azért megijedt attól, hogy a végén esetleg zöldre festik a haját, ami még mentorát, Curtist is érzékenyen érintette volna, a kedvenc focicsapata miatt.

Az elején kicsit megijedtem, mert eddig csak kicsi változások voltak a hajamon – egy árnyalattal világosabb vagy egy árnyalattal sötétebb. Viszont örültem, hogy egy ilyen vadabb, dögösebb színt adtak nekem. Imádom, nagyon tetszik ez a vörös szín. Szerintem nagyon jól is áll.

Az adások során szeretne több árnyalattal is kísérletezni

A versenyző szerint egy ilyen nagyszabású show-ban fontos, hogy a résztvevők bátran rábízzák magukat a szakemberekre.

Egy ilyen műsornál szerintem hagyatkozni kell a stylistok tudására. Egy sztárnak mindent meg kell tennie azért, hogy jól nézzen ki.

Annamari úgy gondolja, hogy a vörös hajszín igazán kiemeli őt:

Szerintem fontos a kinézet, és ezzel a vörös hajszínnel kitűnök. Sztárosabb lettem.

Azt is elárulta, hogy az adások során szeretne több árnyalattal is kísérletezni – akár még vörösebb lenni, vagy teljesen más színt kipróbálni.

Izgatott vagyok, amiatt, hogy hogyan fognak még átalakítani, de egyben nagyon várom is

– mondta mosolyogva.