Domináns összeállítások és extravagancia: a Megasztár legújabb részének divatpillanatai − Galéria

A Megasztár legújabb évadában nemcsak a jó hangok és a fülbemászó vagy éppen kevésbé kedvelt dallamok kapnak kiemelt szerepet, hanem a műsorvezetők és a mesterek megjelenései is. A középdöntőkben ismét extravagáns szettekben tündököltek a sztárok. Ezekből csemegéztünk!

Ördög Nóra a Megasztár legújabb részében

Forrás: TV2

Divatpillanatok a Megasztár középdöntőjéből

A Megasztár hétvégi adásában új szettekben láthattuk a mestereket és a műsorvezetőket. Tóth Gabi egy fekete, nyitott vállú miniruhát húzott fel, amit ezüst kövekkel díszítettek, mindezt pedig egy merész, strasszal kirakott hosszúszárú csizmával bolondítottak meg a stylistok. Gabi tekintetét fekete, fürtös sminkkel emelték ki, haját pedig egy zselés, vizes hatású frizurává formázták.

Herceg Erika igazi dominaként véleményezte a versenyben látott produkciókat: egy fekete, csipke bőrszerkóban volt látható, aminek a leghangsúlyosabb eleme egy nyakörvre hasonlító, szegecses choker nyaklánc volt. Haját finom, lesimított kontyba fésülték, és sminkjét is a hangsúlyos szetthez igazították. A füstös szemeket apró kövekkel egészítették ki, amelyek finoman csillogtak a reflektorfényben.

A női mesterek fekete szettjeihez választották Curtis és Marics Peti öltözeteit is: a Valmar énekese egy barna terepmintás kabátot öltött magára, míg Curtis egy fakózöld nadrágot és inget viselt, ami tökéletesen megidézte sportos, laza stílusát. Az est női házigazdája, Ördög Nóra egy különleges, ráncolt anyagú, bézs összeállításban tündökölt, amit egy romantikus, oldalt elválasztott, enyhén hullámos frizurával tettek teljessé.