Tóth Gabi mélyen dekoltált ruhájától elállt a lélegzet: íme a Megasztár zsűrijének és műsorvezetőinek szettjei

Tóth Gabi Megasztár
tv2 -
galéria ruha Megasztár stílus
Jónás Ágnes
2025.10.20.
Herceg Erika és Tóth Gabi vagány szettekben hoztak döntést, Curtis a tőle megszokott elegáns gengszterstílust képviselte. Marics Peti a klasszikus amerikaiegyetemista-stílust idézte meg a Megasztár legutóbbi adásában.

A női szekció igencsak kitett magáért: Ördög Nóra, Herceg Erika és Tóth Gabi káprázatos ékszerekben tündököltek, de Curtis, Marics Peti és Szépréthy Roland sem panaszkodhattak saját outfitjeikre a szombati Megasztárban. 

Megasztár
A Megasztár zsűrije egyáltalán nem volt könnyű helyzetben, de végül összeálltak a csapataik. 
Forrás: TV2 

Fonatokból és ékszerekből nem volt hiány a Megasztárban

Tóth Gabi mélyen dekoltált, sötét ruhát viselt, melyet csillogó karkötőkkel, karpereccel, magyar motívumokkal díszített, nyakláncra fűzött medálokkal, illetve statement karika-fülbevalóval egészített ki. Frizurája ezúttal modern fonatokból állt, a stílus remekül illett a vagány, szókimondó énekesnőhöz. Fonott tincsekből Herceg Erikánál sem volt hiány, filigrán alakját strasszos fekete trikó emelte ki, melyhez remekül passzolt a köves függő fülbevaló. Curtis egy kék-lila selyemből készült pólóingben és vastag, aranyszínű gengszterrapper nyakláncban zsűrizett. A Valmar énekesén, Marics Petin szintén aranyszínű, vastag nyaklánc csillogott, melyhez barna-fekete kockás, preppy stílust idéző pólóinget viselt. Szépréthy Roland műsorvezetőt egy újabb selyem overallban és színátmenetes napszemüvegben láthattuk, megjelenését ásványkarkötők és különféle medálokkal díszített nyakláncok emelték. Ördög Nórával ezúttal is megvolt az összhang: szettjeikben a piros szín volt a közös pont. 

Szombaton összeállt a Megasztár élő show-jának mezőnye. A versenyzők 5-6 fős csapatokban, egy általuk választott dallal bizonyíthattak a zsűrinek. Volt, akinek már a dalválasztással is meggyűlt a baja, míg másoknak az angol nyelv tette magasra a lécet. A dalszöveget az izgalom miatt többen is elfelejtették, így sorra hullottak a versenyzők. Tóth Gabinak, Herczegh Erikának, Curtisnek és Marics Petinek ezúttal sem volt könnyű dolga: a bent maradtak közül kellett kiválasztaniuk (vagy cserélniük) azt, akiben a legtöbb potenciált látták.

A zsűritagok csapata összeállt, és Megasztár-házban már el is kezdődött a felkészülés. 

Tóth Gabi csapatában Bura Constance, Balogh Krisztofer és Jánoki Márió.

Herceg Erikánál Kedl Olívia, Németh Bea és Ádám Attila.

Marics Peti csapatában Lengyel Johanna, Bíró Csongor és Majthényi Zsombor .

Curtisnél pedig Frank Annamária Anami, Balogh Rikárdó és Kökény Lali menetel tovább.

A középdöntők párbaj-vesztesei közül (Szuna Gréta, Szabó Kamilla Lilla, Rékasi Dezső és Barna Gergő) egyvalakit még megmenthettek a nézők: végül Tóth Gabi versenyzője, Szabó Kamilla Lilla jutott be vigaszágról a Megasztár nyolcadik évadának élő show-jába. Az eredményt a Sztárban Sztár All Stars adásának végén jelentették be. 

Kattints a képre a galériáért!

tv2

 

