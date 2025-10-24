Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy hivatalosan is megváltoztatja az állami nyugdíjkorhatárt, amely évtizedek óta 67 év volt. A döntés milliókat érint, és jelentős hatással lehet a jövőre. A módosításra azért volt szükség, mert megnövekedett a várható élettartam.

Sorsdöntő bejelentést tett a kormány: 68 év az új, hivatalos nyugdíjkorhatár

A hivatalos új nyugdíjkorhatár a 68

A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a várható élettartam kitolódása mellett fontos érv volt, hogy a munkaképes korú népesség aránya folyamatosan csökken a nyugdíjasokéhoz képest. Az új szabályozás értelmében a nyugdíjkorhatár többé nem lesz egységes mindenki számára.

Az Egyesült Királyság kormánya egy rugalmas, életkorhoz és demográfiai adatokhoz igazított rendszert vezet be, amely az egyének születési évét és az aktuális várható élettartamra vonatkozó statisztikákat is figyelembe veszi.

Az előzetes tervek szerint az 1970 áprilisa után születettek nyugdíjkorhatára 68 évre emelkedhet, míg az 1970 előtt születettek számára várhatóan marad a jelenlegi, 67 éves korhatár.

A kormány ötévente felülvizsgálja majd a rendszert, hogy az tükrözze a társadalmi és gazdasági változásokat.

Ekkortól érvényes az új nyugdíjkorhatár

A módosításokat nem vezetik be azonnal: a következő évtizedben fokozatosan lépnek életbe, így az érintetteknek lesz idejük felkészülni és átgondolni saját nyugdíjterveiket. A változás tehát leginkább a negyvenes, ötvenes éveikben járó munkavállalókat érinti, akiknek néhány évvel kitolódhat a nyugdíjba vonulása. A pénzügyi tanácsadók szerint érdemes már most felülvizsgálni a személyes nyugdíjterveket, hogy mindenki tisztában legyen a jogosultsági feltételek lehetséges változásaival.

A fizikai munkát végzők számára a meghosszabbított munkavégzés különösen nehéz kihívást jelenthet, ezért a szakmai szervezetek szerint a rugalmas vagy korai nyugdíjazás lehetőségeiről szóló viták a következő években várhatóan felerősödnek. A kormány célja hosszútávon egy olyan kiegyensúlyozott, és jövőbiztos nyugdíjrendszer megteremtése, ami minden generáció számára kiszámítható és fenntartható marad -írja a Summitoverseaseducation.