Körömgomba vagy vitaminhiány? Körömproblémák, amik többet árulnak el, mint hinnéd

A körmök nem csupán esztétikai szerepet töltenek be – egészségünk egyik legfontosabb jelzőrendszerei. A bőrgyógyászok szerint a körömlemezben bekövetkező változások akár hónapokkal előre jelezhetik a szervezet működési zavarait. Fiatal nőknél a vitamin- és ásványianyag-hiány a leggyakoribb ok, míg idősebb korban vagy legyengült immunrendszer esetén a körömgomba vezet a tünetekhez.

A körömgombát nem szabad félvállról venni

Forrás: Shutterstock

Amikor vitaminhiány áll a háttérben

A törékeny, lassan növő vagy barázdált körmök gyakran utalnak tápanyaghiányra. A dietetikusok szerint a leggyakrabban hiányzó mikrotápanyagok a vas, a cink, a szelén és a B-vitaminok.

A vashiány például halvány körmöket, apró homorulatokat okozhat, míg a B7-vitamin (biotin) hiánya a köröm elvékonyodásához és hámlásához vezethet. A biotin kulcsfontosságú a keratin – vagyis a köröm fő szerkezeti fehérjéjének – termelésében, ezért pótlása segíthet a körmök erősítésében.

A szakértők szerint a vitaminhiány miatti körömtünetek fokozatosan alakulnak ki, és nem járnak fájdalommal vagy fertőzéses jelekkel. Ha a köröm gyengülése mellett fáradékonyság, hajhullás vagy sápadtság is jelentkezik, érdemes vérvizsgálatot kérni a vasszint és a pajzsmirigyfunkció ellenőrzésére.

Körömgomba – A leggyakoribb fertőzés, amit nem szabad félvállról venni

A körömgomba (onychomycosis) a felnőttek 10–15%-át érinti, és a lábkörmökön gyakoribb, mint a kézen. A fertőzés hátterében legtöbbször fonalas gombák állnak, amelyek a meleg, nedves környezetet kedvelik – például uszodában, edzőteremben vagy zárt cipőben könnyen terjednek.

A bőrgyógyászok szerint a gombás körömfertőzés tipikus jelei a sárgás elszíneződés, a megvastagodott, morzsalékos köröm, illetve a körömlemez részleges leválása. Kezelés nélkül a fertőzés nem múlik el, sőt, fokozatosan átterjedhet a többi körömre is.

A terápia hosszadalmas: a gombás körmöt gyógyszeres lakkal, tablettás kezeléssel vagy lézeres terápiával lehet megszüntetni. A megelőzéshez elengedhetetlen a láb szárazon tartása, a pamutzokni viselése és a közös eszközök (pl. körömvágó, olló) fertőtlenítése.