Körömgomba vagy vitaminhiány? Körömproblémák, amik többet árulnak el, mint hinnéd

A körmök nem csupán esztétikai szerepet töltenek be – egészségünk egyik legfontosabb jelzőrendszerei. A bőrgyógyászok szerint a körömlemezben bekövetkező változások akár hónapokkal előre jelezhetik a szervezet működési zavarait. Fiatal nőknél a vitamin- és ásványianyag-hiány a leggyakoribb ok, míg idősebb korban vagy legyengült immunrendszer esetén a körömgomba vezet a tünetekhez.
Amikor vitaminhiány áll a háttérben
A törékeny, lassan növő vagy barázdált körmök gyakran utalnak tápanyaghiányra. A dietetikusok szerint a leggyakrabban hiányzó mikrotápanyagok a vas, a cink, a szelén és a B-vitaminok.
A vashiány például halvány körmöket, apró homorulatokat okozhat, míg a B7-vitamin (biotin) hiánya a köröm elvékonyodásához és hámlásához vezethet. A biotin kulcsfontosságú a keratin – vagyis a köröm fő szerkezeti fehérjéjének – termelésében, ezért pótlása segíthet a körmök erősítésében.
A szakértők szerint a vitaminhiány miatti körömtünetek fokozatosan alakulnak ki, és nem járnak fájdalommal vagy fertőzéses jelekkel. Ha a köröm gyengülése mellett fáradékonyság, hajhullás vagy sápadtság is jelentkezik, érdemes vérvizsgálatot kérni a vasszint és a pajzsmirigyfunkció ellenőrzésére.
Körömgomba – A leggyakoribb fertőzés, amit nem szabad félvállról venni
A körömgomba (onychomycosis) a felnőttek 10–15%-át érinti, és a lábkörmökön gyakoribb, mint a kézen. A fertőzés hátterében legtöbbször fonalas gombák állnak, amelyek a meleg, nedves környezetet kedvelik – például uszodában, edzőteremben vagy zárt cipőben könnyen terjednek.
A bőrgyógyászok szerint a gombás körömfertőzés tipikus jelei a sárgás elszíneződés, a megvastagodott, morzsalékos köröm, illetve a körömlemez részleges leválása. Kezelés nélkül a fertőzés nem múlik el, sőt, fokozatosan átterjedhet a többi körömre is.
A terápia hosszadalmas: a gombás körmöt gyógyszeres lakkal, tablettás kezeléssel vagy lézeres terápiával lehet megszüntetni. A megelőzéshez elengedhetetlen a láb szárazon tartása, a pamutzokni viselése és a közös eszközök (pl. körömvágó, olló) fertőtlenítése.
Mikor forduljunk orvoshoz?
A köröm elváltozásait sokan próbálják otthon kezelni, pedig a helytelen beavatkozás ronthat az állapoton. A szakértők szerint orvosi vizsgálat javasolt, ha:
- a köröm elszíneződése több mint 4–6 héten át fennáll,
- a köröm megvastagszik, bereped vagy leválik,
- több körmön egyszerre jelennek meg tünetek,
- a körömelváltozást fájdalom vagy bőrpír kíséri.
A bőrgyógyászok kiemelik, hogy a gombás fertőzések és a vitaminhiány együttesen is előfordulhatnak. Ilyenkor a célzott orvosi kezelés mellett a megfelelő étrend (vasban, cinkben, fehérjében és omega-3 zsírsavakban gazdag ételekkel) is elengedhetetlen a körmök regenerálódásához.
A körmeink tehát nemcsak szépségünk tükrei, hanem belső egészségünk jelzői is. Akár vitaminhiány, akár fertőzés okozza a problémát, a korai felismerés és a tudatos életmód visszaadhatja a körmök egészségét és természetes fényét.