Körömgomba vagy vitaminhiány? Körömproblémák, amik többet árulnak el, mint hinnéd

2025.10.24.
Törékeny, elszíneződött vagy barázdált körmök? A szakértők szerint a körmök állapota sokszor a szervezet tápanyaghiányát vagy belső problémáit tükrözi. De honnan tudhatjuk, hogy vitaminhiányról, gombás fertőzésről vagy valami komolyabb betegségről van szó?

A körmök nem csupán esztétikai szerepet töltenek be – egészségünk egyik legfontosabb jelzőrendszerei. A bőrgyógyászok szerint a körömlemezben bekövetkező változások akár hónapokkal előre jelezhetik a szervezet működési zavarait. Fiatal nőknél a vitamin- és ásványianyag-hiány a leggyakoribb ok, míg idősebb korban vagy legyengült immunrendszer esetén a körömgomba vezet a tünetekhez. 

körömgomba, pedikűr
A körömgombát nem szabad félvállról venni
Forrás: Shutterstock

Amikor vitaminhiány áll a háttérben 

A törékeny, lassan növő vagy barázdált körmök gyakran utalnak tápanyaghiányra. A dietetikusok szerint a leggyakrabban hiányzó mikrotápanyagok a vas, a cink, a szelén és a B-vitaminok. 

A vashiány például halvány körmöket, apró homorulatokat okozhat, míg a B7-vitamin (biotin) hiánya a köröm elvékonyodásához és hámlásához vezethet. A biotin kulcsfontosságú a keratin – vagyis a köröm fő szerkezeti fehérjéjének – termelésében, ezért pótlása segíthet a körmök erősítésében. 

A szakértők szerint a vitaminhiány miatti körömtünetek fokozatosan alakulnak ki, és nem járnak fájdalommal vagy fertőzéses jelekkel. Ha a köröm gyengülése mellett fáradékonyság, hajhullás vagy sápadtság is jelentkezik, érdemes vérvizsgálatot kérni a vasszint és a pajzsmirigyfunkció ellenőrzésére. 

Körömgomba – A leggyakoribb fertőzés, amit nem szabad félvállról venni 

A körömgomba (onychomycosis) a felnőttek 10–15%-át érinti, és a lábkörmökön gyakoribb, mint a kézen. A fertőzés hátterében legtöbbször fonalas gombák állnak, amelyek a meleg, nedves környezetet kedvelik – például uszodában, edzőteremben vagy zárt cipőben könnyen terjednek. 

A bőrgyógyászok szerint a gombás körömfertőzés tipikus jelei a sárgás elszíneződés, a megvastagodott, morzsalékos köröm, illetve a körömlemez részleges leválása. Kezelés nélkül a fertőzés nem múlik el, sőt, fokozatosan átterjedhet a többi körömre is. 

A terápia hosszadalmas: a gombás körmöt gyógyszeres lakkal, tablettás kezeléssel vagy lézeres terápiával lehet megszüntetni. A megelőzéshez elengedhetetlen a láb szárazon tartása, a pamutzokni viselése és a közös eszközök (pl. körömvágó, olló) fertőtlenítése. 

Mikor forduljunk orvoshoz? 

A köröm elváltozásait sokan próbálják otthon kezelni, pedig a helytelen beavatkozás ronthat az állapoton. A szakértők szerint orvosi vizsgálat javasolt, ha: 

  • a köröm elszíneződése több mint 4–6 héten át fennáll, 
  • a köröm megvastagszik, bereped vagy leválik, 
  • több körmön egyszerre jelennek meg tünetek, 
  • a körömelváltozást fájdalom vagy bőrpír kíséri. 

A bőrgyógyászok kiemelik, hogy a gombás fertőzések és a vitaminhiány együttesen is előfordulhatnak. Ilyenkor a célzott orvosi kezelés mellett a megfelelő étrend (vasban, cinkben, fehérjében és omega-3 zsírsavakban gazdag ételekkel) is elengedhetetlen a körmök regenerálódásához. 

A körmeink tehát nemcsak szépségünk tükrei, hanem belső egészségünk jelzői is. Akár vitaminhiány, akár fertőzés okozza a problémát, a korai felismerés és a tudatos életmód visszaadhatja a körmök egészségét és természetes fényét. 

