Nem csak a renoméja, de az otthona is romokban András hercegnek: friss fotók a Royal Lodge-ról

York egykori hercege annak ellenére él továbbra is a Royal Lodge-ban, hogy a közvélemény egyre hangosabban követeli távozását. A 2004 óta ott lakó András herceg jogilag nem távolítható el a birtokról, mivel bérleti szerződése 2078-ig érvényes. Testvére, III. Károly király tavaly megvonta tőle az anyagi támogatást, de a lakhatását jogi úton nem tudja megszüntetni.

András herceg otthona felújításért kiált

Forrás: Getty Images Europe

András herceg windsori otthona romhalmazzá vált...

A napokban nyilvánosságra hozott fotókon a kastély rossz állapotban van. Bár András az elmúlt években több millió fontot költött felújításokra, az nem volt elég, így épület állapota tovább romlik. „A Royal Lodge láthatóan öregszik, beleértve a hámló festéket, a penészt a külső téglákon, amit valószínűleg a rossz szigetelés okozhat. Ezek a problémák a karbantartásra halogatására utalnak. Ha valaki nem veszi kézbe a Royal Lodge ügyét, az épületben komoly szerkezeti károk keletkeznek” − nyilatkozta Terry Fisher ingatlanszakértő a HELLO! magazinnak. Fisher szerint a felújítási költségek meghaladhatják a 250 000 fontot.

... de legalább olcsó

A Royal Lodge bérleti szerződés szerint András 1 millió fontot fizetett a bérleti jogért, és legalább 7,5 millió fontot költött a 2005-ben befejezett felújításokra. Azóta évente csupán filléreket fizet bérleti díjként, azt is csak akkor, ha figyelmeztetik rá.

Miért nem lakolttaja ki Károly király a testvérét?

A Royal Lodge a Koronabirtokhoz tartozik, és az ilyen típusú, hosszú távú bérleti szerződések gyakoriak a királyi családon belül. Jelenleg sem jogi, sem szerződéses eszköz nincs arra, hogy a király, bár voltak ilyen tervei, eltávolítsa testvérét az ingatlanból. Andrew Lownie, A York-ház felemelkedése és bukása című bestseller szerzője az A Right Royal Podcast különkiadásában úgy fogalmazott: „Ez a szerződés szinte kőbe van vésve. Andrást kitenni nem lehet, önként kellene távoznia. Egy nem dolgozó királyi családtagnak nem jár egy 30 szobás kastély, az pedig igazán felháborító, hogy így elhanyagolta. Bízom benne, mindezeket belátja, és helyesen fog cselekedni.” Lownie úgy véli, megoldás lenne, ha András herceg és a családja külföldre költöznének, ugyanis Sarah Ferguson is leszerepelt és magukkal rántják lányaikat Beatrixet és Eugéniát is.