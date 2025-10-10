Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
P. Diddy a „leglazább” börtönbe akar kerülni – így nézne ki a rapmogul új élete a rácsok mögött

Ha már ülni kell, nem mindegy, hogy hol. P. Diddy egy enyhébb fokozatú intézménybe szeretné áthelyeztetni magát.

Sean „Diddy” Combst, művésznevén P. Diddyt 50 hónapnyi, vagyis négy év két hónapnyi börtönbüntetésre ítélte a manhattani bíróság. Az 55 éves zenész és producer ítélete október 3-án született meg, a rapper és védője fellebbeznek. Diddy jelenleg a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban ül, de szeretné, ha máshová helyeznék át, mégpedig a FCI Fort Dixbe. 

P. Diddy kérvényezte az áthelyezését

Sean „Diddy” Combs négyéves börtönbüntetését egy alacsony biztonsági fokozatú New Jersey-i intézményben, az FCI Fort Dixben szeretné letölteni. Az intézményt meglehetősen laza és nyitott hangulatúként tartják számon, amiért sokan az Egyesült Államok legkevésbé szigorú szövetségi börtönei közé sorolják. A RadarOnline értesülései szerint P. Diddy hivatalosan is kérvényezte, hogy az FCI Fort Dixben helyezzék el. A börtönben jelenleg több mint 4100 férfi rabot tartanak fogva, és mindössze rövid autóútra található New York Citytől, ahol Combs született, és nincs messze a Metropolitan Fogvatartási Központtól sem. 

Kollégiumi hangulat, rehabilitáció várná a zenészt

Christopher Zoukis, az Elizabeth Franklin-Best PC ügyvédi iroda tanácsadói részlegének igazgatója szerint az FCI Fort Dix meglehetősen laza hangulatú, mivel kollégiumi jellegű környezetet biztosít, közös fürdőszobákkal és szabadabb mozgástérrel a rabok számára. 

Az intézmény ugyanakkor egy 9–12 hónapos, intenzív rehabilitációs programot is működtet a szerhasználati problémákkal küzdők számára. A program elvégzőinek akár egy évvel is rövidebb lehet a büntetésüket, ami különösen kecsegtető lehet Combs számára, aki hivatalos indoklásában a rehabilitációs lehetőségekre hivatkozott.

A rapper ügyvédje is kérvényt nyújtott be

Teny Geragos, a zenei mogul jogi képviselője október 6-án írásban fordult Arun Subramanian bíróhoz. Beadványában azzal érvelt, hogy a Fort Dix-i intézmény ideális helyszín lenne ügyfele számára, mivel alkalmas a kábítószer-használathoz kapcsolódó problémák kezelésére, miközben a családjával is találkozhatna.

 A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák kezelése, valamint a családi látogatások érdekében kérjük a bíróságot, hogy határozottan ajánlja a börtönhivatalnak, hogy Combs urat az FCI Fort Dixben helyezzék el

 – fogalmazott Geragos.

Még az étel is jobb

Diddy sokat panaszkodott arra, hogy a Metropolitanben kukacos és romlott ételt kap, nos az FCI Fort Dixben állítólag a fogvatartottak számára széles ételválaszték áll rendelkezésre: az étlapon sütemények, tortillák, egészséges fogások, diófélék, valamint különféle levesek és rizses ételek is szerepelnek. Kevesebb mint 5 dollárért akár polipot, lazacot vagy sajtos rizst és penne tésztát is választhatnak a rabok.  A börtön boltjában szintén bőséges kínálat várja az elítélteket: a fog- és hajápolási termékektől kezdve a borotválkozás utáni arcvizekig és dezodorokig minden elérhető, többnyire 2 dollár alatti áron.

Az esküdtek július 2-án döntöttek: P. Diddy bűnszervezetben való részvételben, Cassie Ventura szexuális kizsákmányolása és „Jane” - aki anonim kívánt maradni, de azt tudni, hogy 2021 és 2024 között járt többször is Combsszal − szexuális kizsákmányolása ügyében ártatlan. 2 vádpontban: Cassie Ventura és mások prostitúciós célú szállítása és „Jane” és mások prostitúciós célú szállítása ügyében bűnös. 

