P. Diddy a „leglazább” börtönbe akar kerülni – így nézne ki a rapmogul új élete a rácsok mögött

Sean „Diddy” Combst, művésznevén P. Diddyt 50 hónapnyi, vagyis négy év két hónapnyi börtönbüntetésre ítélte a manhattani bíróság. Az 55 éves zenész és producer ítélete október 3-án született meg, a rapper és védője fellebbeznek. Diddy jelenleg a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban ül, de szeretné, ha máshová helyeznék át, mégpedig a FCI Fort Dixbe.

P. Diddy a FCI Fort Dixbe kérte az áthelyezését

Forrás: GC Images

P. Diddy kérvényezte az áthelyezését

Sean „Diddy” Combs négyéves börtönbüntetését egy alacsony biztonsági fokozatú New Jersey-i intézményben, az FCI Fort Dixben szeretné letölteni. Az intézményt meglehetősen laza és nyitott hangulatúként tartják számon, amiért sokan az Egyesült Államok legkevésbé szigorú szövetségi börtönei közé sorolják. A RadarOnline értesülései szerint P. Diddy hivatalosan is kérvényezte, hogy az FCI Fort Dixben helyezzék el. A börtönben jelenleg több mint 4100 férfi rabot tartanak fogva, és mindössze rövid autóútra található New York Citytől, ahol Combs született, és nincs messze a Metropolitan Fogvatartási Központtól sem.

Kollégiumi hangulat, rehabilitáció várná a zenészt

Christopher Zoukis, az Elizabeth Franklin-Best PC ügyvédi iroda tanácsadói részlegének igazgatója szerint az FCI Fort Dix meglehetősen laza hangulatú, mivel kollégiumi jellegű környezetet biztosít, közös fürdőszobákkal és szabadabb mozgástérrel a rabok számára.

Az intézmény ugyanakkor egy 9–12 hónapos, intenzív rehabilitációs programot is működtet a szerhasználati problémákkal küzdők számára. A program elvégzőinek akár egy évvel is rövidebb lehet a büntetésüket, ami különösen kecsegtető lehet Combs számára, aki hivatalos indoklásában a rehabilitációs lehetőségekre hivatkozott.

A rapper ügyvédje is kérvényt nyújtott be

Teny Geragos, a zenei mogul jogi képviselője október 6-án írásban fordult Arun Subramanian bíróhoz. Beadványában azzal érvelt, hogy a Fort Dix-i intézmény ideális helyszín lenne ügyfele számára, mivel alkalmas a kábítószer-használathoz kapcsolódó problémák kezelésére, miközben a családjával is találkozhatna.

A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák kezelése, valamint a családi látogatások érdekében kérjük a bíróságot, hogy határozottan ajánlja a börtönhivatalnak, hogy Combs urat az FCI Fort Dixben helyezzék el

– fogalmazott Geragos.