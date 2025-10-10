P. Diddy a „leglazább” börtönbe akar kerülni – így nézne ki a rapmogul új élete a rácsok mögött

Sean „Diddy” Combst, művésznevén P. Diddyt 50 hónapnyi, vagyis négy év két hónapnyi börtönbüntetésre ítélte a manhattani bíróság. Az 55 éves zenész és producer ítélete október 3-án született meg, a rapper és védője fellebbeznek. Diddy jelenleg a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban ül, de szeretné, ha máshová helyeznék át, mégpedig a FCI Fort Dixbe.
Sean „Diddy” Combs négyéves börtönbüntetését egy alacsony biztonsági fokozatú New Jersey-i intézményben, az FCI Fort Dixben szeretné letölteni. Az intézményt meglehetősen laza és nyitott hangulatúként tartják számon, amiért sokan az Egyesült Államok legkevésbé szigorú szövetségi börtönei közé sorolják. A RadarOnline értesülései szerint P. Diddy hivatalosan is kérvényezte, hogy az FCI Fort Dixben helyezzék el. A börtönben jelenleg több mint 4100 férfi rabot tartanak fogva, és mindössze rövid autóútra található New York Citytől, ahol Combs született, és nincs messze a Metropolitan Fogvatartási Központtól sem.
Christopher Zoukis, az Elizabeth Franklin-Best PC ügyvédi iroda tanácsadói részlegének igazgatója szerint az FCI Fort Dix meglehetősen laza hangulatú, mivel kollégiumi jellegű környezetet biztosít, közös fürdőszobákkal és szabadabb mozgástérrel a rabok számára.
Az intézmény ugyanakkor egy 9–12 hónapos, intenzív rehabilitációs programot is működtet a szerhasználati problémákkal küzdők számára. A program elvégzőinek akár egy évvel is rövidebb lehet a büntetésüket, ami különösen kecsegtető lehet Combs számára, aki hivatalos indoklásában a rehabilitációs lehetőségekre hivatkozott.
Teny Geragos, a zenei mogul jogi képviselője október 6-án írásban fordult Arun Subramanian bíróhoz. Beadványában azzal érvelt, hogy a Fort Dix-i intézmény ideális helyszín lenne ügyfele számára, mivel alkalmas a kábítószer-használathoz kapcsolódó problémák kezelésére, miközben a családjával is találkozhatna.
A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák kezelése, valamint a családi látogatások érdekében kérjük a bíróságot, hogy határozottan ajánlja a börtönhivatalnak, hogy Combs urat az FCI Fort Dixben helyezzék el
– fogalmazott Geragos.
Diddy sokat panaszkodott arra, hogy a Metropolitanben kukacos és romlott ételt kap, nos az FCI Fort Dixben állítólag a fogvatartottak számára széles ételválaszték áll rendelkezésre: az étlapon sütemények, tortillák, egészséges fogások, diófélék, valamint különféle levesek és rizses ételek is szerepelnek. Kevesebb mint 5 dollárért akár polipot, lazacot vagy sajtos rizst és penne tésztát is választhatnak a rabok. A börtön boltjában szintén bőséges kínálat várja az elítélteket: a fog- és hajápolási termékektől kezdve a borotválkozás utáni arcvizekig és dezodorokig minden elérhető, többnyire 2 dollár alatti áron.
Az esküdtek július 2-án döntöttek: P. Diddy bűnszervezetben való részvételben, Cassie Ventura szexuális kizsákmányolása és „Jane” - aki anonim kívánt maradni, de azt tudni, hogy 2021 és 2024 között járt többször is Combsszal − szexuális kizsákmányolása ügyében ártatlan. 2 vádpontban: Cassie Ventura és mások prostitúciós célú szállítása és „Jane” és mások prostitúciós célú szállítása ügyében bűnös.
