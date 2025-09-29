P. Diddy karácsonya ismét börtönben telhet: a rapper rendkívül ideges

Úgy tudni, P. Diddy jogi képviselői most azon dolgoznak, hogy a szövetségi bíró szabadlábra helyezze a rappert még az ünnepi időszak előtt. Lapinformációk szerint a védelem arra kérte a bírót, hogy az október 3-án esedékes ítélethirdetéskor ne szabjon ki hosszabb büntetést a 14 hónapnál, amelyet Combs már le is töltött. Ez gyakorlatilag azonnali szabadlábra helyezést jelentene P. Diddy számára, ugyanakkor a Mann-törvény alapján felhozott vádak akár 20 év börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. Ez azonban nem valószínű, ugyanis a zenei mogul büntetlen előéletű.

P. Diddy számára a tavalyi ünnepi időszak maga volt a rémálom

Forrás: GC Images

P. Diddy hol tölti 2025 karácsonyát?

A tárgyalás egyik tétje, hogy Combs a hét gyermekével otthon ünnepelheti-e majd a karácsonyt, vagy továbbra is a brooklyni Metropolitan Fogvatartási Központban marad, ahol 2024 szeptemberi letartóztatása óta őrzik − írja a Daily Star. Tavaly decemberben bent töltötte az ünnepeket, amelyekről egy jólértesült így fogalmazott: „Rémálom volt számára a rácsok mögött. Ennek az egyik oka a börtönkoszt: P. Diddy szerint kukacos és romlott ételeket szolgálnak fel, de ami ennél is jobban fáj neki, hogy nem lehet a szeretteivel”.

P. Diddynek fáj, hogy nem lehet a gyerekeivel

Forrás: Getty Images North America

Korábban pazar körülmények között ünnepelt

Combs 2023-ban megosztotta a karácsonyi fotóit, és megmutatta legkisebb lányát, a 2022 októberében született Love-ot is. A korábbi években rendszeresen szervezett extravagáns szilveszteri összejöveteleket, amelyeket világkörüli utazásokkal és fényűző partikkal töltött.

P. Diddy korábban fényűző partikat tartott

Forrás: Walik Goshorn/MediaPunch

A védők és vád képviselői nem közelednek egymáshoz

A legutóbbi bírósági eljáráson Alexandra Shapiro védőügyvéd arra kérte Arun Subramanian bírót, hogy ejtse a Mann-törvény szerinti ítéletet. Az ügyészek még nem nyújtották be az ítéletjavaslatukat, de várhatóan több év szabadságvesztést kérnek Diddyre. A védőügyvédek legfeljebb 14 hónap büntetést indítványoztak, ami jó magaviselet esetén Combs azonnali szabadon bocsátását eredményezné. Subramanian bíró azonban július óta kétszer is elutasította az óvadékot, hivatkozva Combs erőszakos múltjára, így jelezte, hogy hajlik egy jelentős büntetés kiszabására.