Bűnösnek találták P. Diddy-t, több évre rácsok mögé kerül a zenész - Videó!

Véget ért az egy éve tartó jogi harc: a manhatten-i bíróság bűnösnek találta P. Diddyt, azaz Sean Combs-t az ellene felhozott vádakban. A zenész-producert 50 hónapnyi, azaz 4 év és 2 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték. Hiába küzdött P. Diddy ügyvédje azért, hogy a védence háziőrizetben tölthesse le a büntetését, a bíróság ezt visszautasította. P. Diddy tavaly szeptember óta előzetes letartóztatásban tengeti életét, és úgy látszik, hogy még hosszú ideig kell börtönkosztot ennie.

P. Diddyt több, mint 4 éves börtönbüntetésre ítélték

Forrás: Getty Images

P. Diddyt bűnösnek találták a barátnője elleni bántalmazásokban is

A zenészt tavaly szeptemberben tartóztatták le, miután a gyanú szerint rendszeresen szervezett olyan bulikat, ahol általa beszervezett prostituáltakkal és drog által elkábított nőkkel folytattak szexuális aktusokat a barátaival. Nem sokkal később már azért állt a bűnösök padján a rapper, mert több korábbi barátnője is azt állította, hogy a férfi rendszeresen bántalmazta őket. P. Diddyt később a két legsúlyosabb vádpontban a kábítószer kereskedelemben, és az emberkereskedelemben ártatlannak nyilvánítottak, azonban a többi vádpontban bűnösnek találta őt a bíróság.

Ezáltal bizonyítást nyert az is, hogy a zenész többször megütötte az exbarátnőjét Cassie Venturát is, akinek a bíróság szerint „helyrehozhatatlan károkat" okozott a bántalmazás.

