Döntött a bíró P. Diddy ügyében: aljas nőverőnek nevezte és kihirdette az ítéletet

P. Diddy 2024 szeptembere óta előzetes letartóztatásban van, így eddig 13 hónapot töltött rács mögött a New York-i Metropolitan Detention Center börtönben. A mostani ítélet alapján várhatóan 2028 novemberében szabadulhat. A börtönbüntetés mellett 500 000 dolláros pénzbírságot is kiszabtak rá. A büntetést súlyosbította, hogy a bíróság figyelembe vette, hogy volt barátnőjét, Cassie Venturát durván bántalmazta, amellyel a bíró szavai szerint Combs „helyrehozhatatlan kárt” okozott a nőnek.

„P. Diddy visszaélt a hatalmával”

„Visszaélt a nők feletti hatalmával, kihasználta és bántalmazta azokat is, akiket állítólag nagyon szeretett. Hogy miért tudta ezt ilyen sokáig csinálni? Mert megvolt a hatalma és voltak erőforrásai ahhoz, hogy folytassa” − indokolta a döntését Arun Subramanian bíró, akinek P. Diddy az ítélethirdetés előtt levélben könyörgött, és hozzátette: „az elrettentéshez jelentős büntetésre van szükség”. Az ítélethirdetés alatt a producer arcán nem látszódtak érzelmek, folyamatosan maga elé bámult. Egy tárgyalótermi rajzoló azt mondta, Diddy arca egyre inkább az ikonikus Sikoly festményen szereplő archoz hasonlított, ahogy kezdte belátni, hogy hosszú börtönévek várnak rá − írja a Mirror.

Munch A Sikoly című festménye alakjához hasonlóan nyúlt meg P. Diddy arca is a tárgyalóteremben

Cassie Ventura ügyvédje: „Semmi sem teheti jóvá a traumát”

Subramanian bíró úgy döntött, hogy figyelembe veszi a szexuális kizsákmányolás és a zsarolás bizonyítékait is, annak ellenére, hogy azok alól Combst júliusban felmentették. A bíróság döntésére Cassie Ventura ügyvédje, Doug Wigdor így reagált: „Bár semmi sem teheti jóvá a Combs okozta traumát, a ma kiszabott ítélet elismeri az általa elkövetett bűncselekmények súlyosságát. Biztosak vagyunk benne, hogy családja és barátai támogatásával Ms. Ventura meggyógyul, tudván, hogy bátorsága és kitartása oly sokakat ispirált.” Wigdor kiemelte, az, hogy Diddy ügye napvilágot látott, ügyfele bátorságának köszönhető. „Bár az esküdtszék nem találta bűnösnek Combst a Cassie-vel kapcsolatos szexkereskedelemben, minden kétséget kizáróan, előkészítette az utat ahhoz, hogy az esküdtszék bűnösnek találja Combst más vádpontokban. Cassie azzal, hogy bármennyire félt, megosztotta tapasztalatait, rengeteget tett azért, hogy megmutassa,az igazságért érdemes küzdeni.”