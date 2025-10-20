Palvin Barbara dögös szettjétől nem jutunk szóhoz: így bulizott a Victoria's Secret afterpartiján – Fotó

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, Palvin Barbara idén is tündökölt a Vicoria's Secret divatbemutatóján. A szupermodell a színpad után az afterpartin is kitett magáért.

Palvin Barbara a Victoria's Secret Fashin Show-n

Forrás: Getty Images

Palvin Barbara hófehér miniben bulizott

A szupermodell a bemutató után New York egyik exkluzív szórakozóhelyén ünnepelt együtt a modellekkel és a stábtagokkal. Palvin Barbi egy hófehér, ezüst flitterekkel díszített extravagáns miniruhát viselt, szettjét pedig látványos ékszerekkel dobta fel.

„Az afterpartira már letettem a szárnyaimat” – írta Instagram posztjához.



A magyar szupermodell férje, Dylan Sprouse mint mindig, most is mindvégig támogatta Barbit. A divatbemutatón egy endometriózis elleni kitűzőt viselt, felhívva a figyelmet felesége betegségére.