Selena Gomez édesanyja teljesen összetört: nagyot csalódott lánya esküvői döntése miatt

Csodálatos szertartáson házasodott össze a sztárpár. Selena Gomezt nagyapja kísérte az oltárhoz, a színésznő döntésével megbántotta az édesanyját.

Ahogy megírtuk, szeptember 27-én kimondta a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco. A színésznő édesanyja, Mandy Teefey azonban csalódott: lánya ugyanis nem őt kérte meg, hogy vezesse az oltár elé. 

Selena Gomez édesanyja Mandy Teefey csalódott volt
Forrás: Getty Images North America

Selena Gomez a nagyapját kérte fel, hogy kísérje az oltárhoz

„Selena édesanyja és mostohaapja, Brian teljesen összetörtek, hogy az énekesnő nem Mandyt választotta, hogy az oltárhoz kísérje” – mondta egy bennfentes a Daily Mailnek.  „Megdöbbentő, de a nagyapját, David Cornettet választotta, hogy ő adja hozzá Bennyhez”  – tette hozzá, és azt is elárulta, hogy unokája döntése a könnyekig meghatotta Davidot és feleségét Debbie-t. A jólértesült elmondta, Selena ezt a kezdetektől így tervezte, annak ellenére, hogy roppant szoros viszonyban van édesanyjával, aki egyedülálló anyaként nevelte fel és a nehézségek idején is támogatta. 

Selena káprázatosan festett az esküvőn

A 33 éves Selena Gomez egy egyedi tervezésű Ralph Lauren menyasszonyi ruhát viselt az esküvőn, körmeit pedig Tom Bachik készítette, akivel nem először dolgozik együtt.  

Igazi sztárkavalkád volt a nagy napon

A legtöbb meghívottat a pár az El Encantóban szállásolta el, Taylor Swift, Selena egyik legjobb barátnője azonban azonban úgy döntött, hogy egy közeli villát bérel ki saját magának, hogy megnehezítse a lesifotósok dolgát. Ott volt az esküvőn Steve Martin, Martin Short is, akikkel Selena együtt szerepel a Gyilkos a házban sorozatban.

