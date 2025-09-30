Selena Gomez esküvője: sírva nevetett a násznép Taylor Swift beszédén

Szeptember 27-én örök hűséget fogadott egymásnak egy kaliforniai luxusbirtokon Selena Gomez és Benny Blanco. A meghívottak között volt a színésznő legjobb barátnője, Taylor Swift is, aki megható beszédet mondott a nagy napon.

Selena Gomez és Taylor Swift régóta jó barátnők

Forrás: CBS

Taylor Swift megható volt és vicces

A 33 éves Selena Gomez és a 37 éves Benny Blanco a kaliforniai Santa Barbarában házasodtak össze, mintegy 170, köztük több A-listás vendég jelenlétében. Az ünnepségen részt vett Gomez legjobb barátnője, Taylor Swift is, akit a múlt hónapban jegyezett el Travis Kelce NFL-sztár. Swift beszéde egyszerre volt vicces és könnyfakasztó: a menyasszony és több vendég sem tudta visszatartani a könnyeit – írja a Daily Mail.

„Mindig Selena mellett álltam”

Swift Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjén a beszédét azzal kezdte, hogy tréfásan megjegyezte: „Selena megelőzött az oltárnál, de legalább mindketten megtaláltuk életünk szerelmét.” Ezen a megjegyzésen sokan nevettek, de a beszéd többi része mélyen személyes volt. A 35 éves énekesnő hangsúlyozta: „mindig Selena mellett állt, és hogy ők olyanok, mint a testvérek – míg Selena Taylort a nővérének tekintheti, addig Taylor úgy látja, hogy Selenától rengeteget tanult, mint például a kitartást, küzdeni akarást.” Egy bennfentes a lapnak elmondta, Swift arról is beszélt, hogy barátnőjével mennyi mindenen mentek keresztül közösen, szakmai és magánéleti nehézségeiket is beleértve. „Azt mondta, hogy amikor valamelyiküknek összetörte a szívét valaki, mindig ott voltak egymásnak” – fogalmazott.

Selena Gomez megható fotósorozattal mutatta meg, milyen volt életük legszebb napja.

„Nem szerencse, hanem szerelem”

Swift arról is szót ejtett, hogy szerinte Selena akkor szeretett bele igazán Benny Blancóba, amikor „végre rájött, hogy Benny elfogadja, ahogy van, nem rivalizál vele és a legjobb oldalát hozza elő belőle”. Taylor hozzátette, Benny a legtökéletesebb ember Gomez számára. „Nem szerencse, hogy egymásra találtak, hanem sorsszerű szerelem” – tette hozzá a beszédében. Swift a friss házasokat tökéletes párként jellemezte, és megjegyezte: „amióta ismeri Selenát, még soha nem látta őt ennyire boldognak.”