Selena Gomez nem viccel: elképesztően szigorú házassági szerződést íratott alá Benny Blancóval

Szeptemberben, hosszú előkészület után, A-listás celebek, barátok és családtagok előtt mondta ki a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco. A beszédet barátnője Taylor Swift mondta, aki kijelentette, soha nem látta még ilyen boldognak Selenát. A színésznő azonban úgy tűnik, tisztában van benne, hogy a szerelem nem biztosíték semmire, és házassági szerződést íratott alá újdonsült férjével. Ráadásul nem is akármilyet.

Selena Gomez szigorú házssági szerződést nyomott Benny Blanco orra alá

Forrás: Los Angeles Times/Getty Images

Selena Gomez nem viccel

Bennfentes információk szerint Selena olyan házassági szerződést íratott alá Bennyvel, ami láttán a sokat tapasztaltak szemöldöke is a homlokukig szaladt. A fiatal énekesnő ugyanis válás esetén semmit nem ad férjének a mintegy 1 milliárd dollárra becsülhető vagyonából. A szerződés három fő elemre terjed ki: Selena luxusingatlanjaira, a Rare Beauty birodalmára és természetesen a zenei jogokra. Nos, Benny egyikből sem lát egy fityinget sem, ha esetleg válásra kerülne a sor.

