Selena Gomez nem viccel: elképesztően szigorú házassági szerződést íratott alá Benny Blancóval

A színésznő nem hagyta a véletlenre a vagyona sorsát. Selena Gomez bármennyire is szerelmes, mindenre gondol.

Szeptemberben, hosszú előkészület után, A-listás celebek, barátok és családtagok előtt mondta ki a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco. A beszédet barátnője Taylor Swift mondta, aki kijelentette, soha nem látta még ilyen boldognak Selenát. A színésznő azonban úgy tűnik, tisztában van benne, hogy a szerelem nem biztosíték semmire, és házassági szerződést íratott alá újdonsült férjével. Ráadásul nem is akármilyet.

Forrás: Los Angeles Times/Getty Images

Selena Gomez nem viccel

Bennfentes információk szerint Selena olyan házassági szerződést íratott alá Bennyvel, ami láttán a sokat tapasztaltak szemöldöke is a homlokukig szaladt.  A fiatal énekesnő ugyanis válás esetén semmit nem ad férjének a mintegy 1 milliárd dollárra becsülhető vagyonából. A szerződés három fő elemre terjed ki: Selena luxusingatlanjaira, a Rare Beauty birodalmára és természetesen a zenei jogokra. Nos, Benny egyikből sem lát egy fityinget sem, ha esetleg válásra kerülne a sor. 

Selena Gomez elképesztően szigorú házassági szerződést íratott alá újdonsült férjével A friss házas Selena Gomez nem hagyta a véletlenre a vagyona sorsát.

Bár már évek óta ismerték egymást, Benny és Selena 2023-ban jöttek össze, 2024-ben pedig eljegyezték egymást. „Az örökkévalóság most kezdődik” − írta a fotóhoz Selena, amikor megmutatta gyűrűjét az Instagramon. Selena Gomez a Justin Bieberrel való szakítása után nem mert megnyílni senkinek, félt a csalódástól. „Benny volt az első és egyetlen fickó, aki meggyőzte, hogy nem kell falat húznia maga köré, és elhitette vele, hogy ő örökre a legnagyobb rajongója lesz, és nem a riválisa” – nyilatkozta még az esküvő előtt egy ismerőse. 

