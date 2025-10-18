Selena Gomez nem viccel: elképesztően szigorú házassági szerződést íratott alá Benny Blancóval

Szeptemberben, hosszú előkészület után, A-listás celebek, barátok és családtagok előtt mondta ki a boldogító igent Selena Gomez és Benny Blanco. A beszédet barátnője Taylor Swift mondta, aki kijelentette, soha nem látta még ilyen boldognak Selenát. A színésznő azonban úgy tűnik, tisztában van benne, hogy a szerelem nem biztosíték semmire, és házassági szerződést íratott alá újdonsült férjével. Ráadásul nem is akármilyet.
Selena Gomez nem viccel
Bennfentes információk szerint Selena olyan házassági szerződést íratott alá Bennyvel, ami láttán a sokat tapasztaltak szemöldöke is a homlokukig szaladt. A fiatal énekesnő ugyanis válás esetén semmit nem ad férjének a mintegy 1 milliárd dollárra becsülhető vagyonából. A szerződés három fő elemre terjed ki: Selena luxusingatlanjaira, a Rare Beauty birodalmára és természetesen a zenei jogokra. Nos, Benny egyikből sem lát egy fityinget sem, ha esetleg válásra kerülne a sor.
Bár már évek óta ismerték egymást, Benny és Selena 2023-ban jöttek össze, 2024-ben pedig eljegyezték egymást. „Az örökkévalóság most kezdődik” − írta a fotóhoz Selena, amikor megmutatta gyűrűjét az Instagramon. Selena Gomez a Justin Bieberrel való szakítása után nem mert megnyílni senkinek, félt a csalódástól. „Benny volt az első és egyetlen fickó, aki meggyőzte, hogy nem kell falat húznia maga köré, és elhitette vele, hogy ő örökre a legnagyobb rajongója lesz, és nem a riválisa” – nyilatkozta még az esküvő előtt egy ismerőse.