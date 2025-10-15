Selena Gomezt elárulták: szomorú és csalódott az újdonsült feleség

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bár már egy ideje nem voltak sülve-főve együtt, legalább egy gratulációt vártak volna. Selena Gomezt nagyon bántja, hogy Nicola és Brooklyn magasról tettek az esküvőjükre.

Ahogy megírtuk, szeptember végén házasodott össze Selena Gomez és Benny Blanco. A pár esküvőjén olyan A listás sztárok vettek részt, mint Paris Hilton, Ed Sheeran, a köszöntőbeszédet pedig Taylor Swift mondta. Az azonban szemet szúrt, hogy Selena egykori jó barátai Nicola Peltz és Brooklyn Beckham nem voltak ott, sőt, állítólag az esküvő után sem gratuláltak nekik. 

Selena Gomez és Benny Blanco szeptember végén házasodtak össze
Selena Gomez és Benny Blanco szeptember végén házasodtak össze
Forrás: WireImage

Selena Gomez nagyon szomorú volt

Selena Gomez úgy érzi megbántották és elárulták, ugyanis közeli barátai, a Beckham családtól is eltávolodó Nicola Peltz és Brooklyn sem személyesen, sem üzenetben nem gratuláltak neki és Benny Blancónak a kaliforniai esküvőjük után – írja a The Sun. A lap információi szerint a történtek után Selena Gomez úgy érzi, a pár már nem tartozik az ő „belső köréhez”. Egy bennfentes így nyilatkozott: „Selena már egyáltalán nem vár semmit Nicolától és Brooklyntól, úgy érzi, valami eltört közöttük, és az, hogy még csak egy üzenetet sem küldtek, hogy gratuláljanak neki és Bennynek az esküvőjükhöz, nagyon rosszul esett neki. Szomorú volt, hogy Nicola és Brooklyn semmilyen erőfeszítést vagy akár egy csepp szeretetet sem mutattak iránta és a férje iránt a legszebb időszakukban. Selena olyan barát, aki ha szeret valakit, azt 100 százalékosan szereti, most úgy érzi, elárulták.”  Vannak azonban, akik Beckhamék mellé álltak: „Nicola szigorú időbeosztással készül egy új szerepre, de ő és Brooklyn a legjobbakat kívánják Selenának és Bennynek”– nyilatkozta egy ismerősük a Daily Mailnek

Brooklyn Beckham, Selena Gomez és Nicola Peltz PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 24: Brooklyn Beckham, Selena Gomez and Nicola Peltz attend the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain and Olympique de Marseille at Parc des Princes on September 24, 2023 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Brooklyn Beckham, Selena Gomez és Nicola Peltz
Forrás: Getty Images Europe

Korábban úgy tűnt, ez a hármas örökre szól

A három hírességet néhány éve még elválaszthatatlannak hitték. Sokat poénkodtak azon, hogy ők, Selena, Brooklyn és Nicola hárman egy pár. A közösen töltött időről egykor folyton posztoltak, és barátságot erősítette az is, hogy Brooklyn és Nicola egy időben Selena encinói otthonába költöztek. Egy bennfentes akkor így nyilatkozott: „Brooklyn és Nicola néhány héttel karácsony előtt költöztek be Selena encinói birtokára, és azt játszották, hogy ők egy boldog család. Még azon is viccelődtek, hogy Selena neve bekerül a házassági anyakönyvi kivonatba.” 

Azt beszélik, Selena Gomez vesedonorja kiakadhatott: az énekesnő esküvőjén se vett részt

Az énekesnő vesedonorja, Francia Raisa először kommentálta a közelmúltban felröppent híreket, amelyek szerint már nincs jóban az énekesnővel. A pletykákat az is táplálta, hogy a nő nem vett részt Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjén.

Selena Gomez édesanyja teljesen összetört: nagyot csalódott lánya esküvői döntése miatt

Csodálatos szertartáson házasodott össze a sztárpár. Selena Gomezt nagyapja kísérte az oltárhoz, a színésznő döntésével megbántotta az édesanyját.

Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt: itt van minden, amit az álomszép ruhájáról tudni lehet

Hollywood egyik legkedveltebb párosa szeptember 27-én, szombaton Kaliforniában végre kimondta a boldogító igent. A 33 éves Selena Gomez egy egyedi tervezésű Ralph Lauren menyasszonyi ruhában vonult, amely drámai eleganciájával igazi szenzációnak számított. A 37 éves Benny Blanco szintén Ralph Lauren kreációban, klasszikus szmokingban állt oltár elé.

 

 

