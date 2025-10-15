Selena Gomezt elárulták: szomorú és csalódott az újdonsült feleség

Ahogy megírtuk, szeptember végén házasodott össze Selena Gomez és Benny Blanco. A pár esküvőjén olyan A listás sztárok vettek részt, mint Paris Hilton, Ed Sheeran, a köszöntőbeszédet pedig Taylor Swift mondta. Az azonban szemet szúrt, hogy Selena egykori jó barátai Nicola Peltz és Brooklyn Beckham nem voltak ott, sőt, állítólag az esküvő után sem gratuláltak nekik.

Selena Gomez és Benny Blanco szeptember végén házasodtak össze

Forrás: WireImage

Selena Gomez nagyon szomorú volt

Selena Gomez úgy érzi megbántották és elárulták, ugyanis közeli barátai, a Beckham családtól is eltávolodó Nicola Peltz és Brooklyn sem személyesen, sem üzenetben nem gratuláltak neki és Benny Blancónak a kaliforniai esküvőjük után – írja a The Sun. A lap információi szerint a történtek után Selena Gomez úgy érzi, a pár már nem tartozik az ő „belső köréhez”. Egy bennfentes így nyilatkozott: „Selena már egyáltalán nem vár semmit Nicolától és Brooklyntól, úgy érzi, valami eltört közöttük, és az, hogy még csak egy üzenetet sem küldtek, hogy gratuláljanak neki és Bennynek az esküvőjükhöz, nagyon rosszul esett neki. Szomorú volt, hogy Nicola és Brooklyn semmilyen erőfeszítést vagy akár egy csepp szeretetet sem mutattak iránta és a férje iránt a legszebb időszakukban. Selena olyan barát, aki ha szeret valakit, azt 100 százalékosan szereti, most úgy érzi, elárulták.” Vannak azonban, akik Beckhamék mellé álltak: „Nicola szigorú időbeosztással készül egy új szerepre, de ő és Brooklyn a legjobbakat kívánják Selenának és Bennynek”– nyilatkozta egy ismerősük a Daily Mailnek.

Brooklyn Beckham, Selena Gomez és Nicola Peltz

Forrás: Getty Images Europe

Korábban úgy tűnt, ez a hármas örökre szól

A három hírességet néhány éve még elválaszthatatlannak hitték. Sokat poénkodtak azon, hogy ők, Selena, Brooklyn és Nicola hárman egy pár. A közösen töltött időről egykor folyton posztoltak, és barátságot erősítette az is, hogy Brooklyn és Nicola egy időben Selena encinói otthonába költöztek. Egy bennfentes akkor így nyilatkozott: „Brooklyn és Nicola néhány héttel karácsony előtt költöztek be Selena encinói birtokára, és azt játszották, hogy ők egy boldog család. Még azon is viccelődtek, hogy Selena neve bekerül a házassági anyakönyvi kivonatba.”