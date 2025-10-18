A könnyeinket törölgetjük: Taylor Swift valóra váltotta egy beteg kislány álmát - fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat

Komáromi Bence
2025.10.18.
Azt eddig is tudtuk, hogy a világ első számú popsztárja rendszeresen jótékonykodik, de azt nem tudtuk, hogy valójában milyen hatalmas szíve van. Taylor Swift most ugyanis nem csak pénzt adományozott, hanem közben még egy beteg kislány legnagyobb álmát is teljesítette.

Egy Lilah nevű brit kislány a poklok poklát járta meg alig 18 hónaposan. Miközben a gyermek édesanyja a kórházban vajúdott a gyermek kistestvérével, addig Lilah rohamot kapott az otthonukban, majd hamarosan a kórházban lesújtó diagnózist kapott, amikor kiderült, hogy negyedik stádiumú agydaganattal küzd. Ennek ellenére Lilah mindig mosolyog, és amikor megkérdezték tőle, hogy mi élete legnagyobb álma, akkor nem ajándékokat, vagy gyógyulást kért, hanem annyit mondott: Én szeretnék Taylor Swift legjobb barátnője lenni. Ekkor még nem sejthette, hogy néhány napon belül teljesülni fog a kívánsága.

Taylor Swift teljesítette egy rákkal küzdő kislány legnagyobb álmát
Taylor Swift teljesítette egy rákkal küzdő kislány legnagyobb álmát
Forrás: GoFoundMe

Taylor Swift megtérítette Lilah teljes egészségügyi számláját

A PageSix számolt be róla, hogy Lilah családja a diagnózis után GoFoundMe-weboldalt indított a kislányuk egészségügyi költségeinek megtérítéséhez, és 100 ezer dollárt kellett volna minél gyorsabban összeszedniük ahhoz, hogy a kislányuk időben megkapja az életbenmaradáshoz szükséges kezeléseket. A gyermek szervezetében ugyanis az első daganat eltávolítása után olyan elváltozásokat találtak, amelyek miatt őssejtkezelésekre és több hetes terápiára lett volna szüksége ahhoz, hogy valaha felépülhessen. Az adománygyűjtő oldalon Lilah családja beszámolt róla, hogy a kislányuk példaképe Taylor Swift, és imádja az énekesnő zeneszámait is, ami rengeteg erőt és bátorságot ad neki a kezelések során. Emiatt rengeteg Swifties (Swift rajongó) jelent meg az adományozók között, akik a támogatásukról biztosították a legkisebb társukat. Arra azonban senki sem számított, hogy szombat este ki jelenik meg a támogatók között: Szombat este maga az énekesnő jelent meg a kommentelők között, aki egy összegben elutalta a 100 ezer dollárt és még egy szívbemarkoló üzenetet is hagyott a kis rajongójának:

A legnagyobb ölelést küldöm a legjobb barátnőmnek Lilah-nak. Szeretettel Taylor.

Taylor Swift váratlanul kifizette az egész beavatkozást
Taylor Swift váratlanul kifizette az egész beavatkozást
Fotó: GoFoundMe

