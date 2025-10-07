Őrjöngenek a rajongók Taylor Swift új albuma miatt: karrierje mélypontjára ért az énekesnő

Taylor Swift új albuma kapcsán eddig soha nem látott közfelháborodás tört ki. Úgy tűnik, az énekesnő elérte karrierje mélypontját, és még a saját rajongói sem tartanak ki mellette.

Várták a csodát Taylor Swift rajongói, de sajnos hiába.

Gyűlölik a rajongók Taylor Swift új albumát

Elképesztő várakozás előzte meg Taylor Swift The Life of a Showgirl című albumát, amiről az énekesnő azt ígérte, hogy egy új poptörténelmi mérföldkő lesz és több ízben is Michael Jackson Thriller albumához hasonlította.

A 12 számot tartalmazó lemezt Swift élete legizgalmasabb projektjének nevezte és a kezdeti számok hozták is az elvártat: egyetlen nap alatt több mint 2,7 millió példány kelt el belőle világszerte, ezzel megdöntve az énekesnő minden eddigi rekordját.

Ami azonban ezután következett, arra valószínűleg senki sem számított, pláne Taylor nem: a rajongók ugyanis magukból kikelve pocskondiázták az új számokat és erős kritikákat fogalmaztak meg az énekesnővel szemben.

Többek szerint a The Life of a Showgirl semmitmondó és rettentően unalmas, amit talán az igazán fekete öves swiftie-k meg is bocsátottak volna, azonban a dalszövegek annyira közönségesek, hogy ezen már nem tudnak felülemelkedni.

Fontos megjegyezni, hogy az eddigi Taylor Swift-dalok fő témája a boldogtalanság, a szakítás és az exekkel való megbirkózás volt, most azonban mivel az énekesnő boldog párkapcsolatban él, mintha elveszítette volna a saját hangját.

Remek példa erre a Wood című dal, amiben két és fél percen át azt hallgathatjuk különböző válogatott metaforákon keresztül, hogy mennyire lenyűgözi a vőlegénye, Travis Kelce férfiasságának mérete. („The curse on me was broken by your magic wand.") Remek.

Ezek után nem meglepő, hogy a TikTokot elárasztották a csalódott rajongói videók, akik szerint rettenetesen kínos, hogy egy 35 éves nő úgy viselkedik, mint egy kiskamasz és pont azt hiányolják, amiben Taylor mindig is kiemelkedő volt: a kreatív szövegírásban. Hiába nem volt ugyanis a dalainak soha kifejezetten újító a hangzásvilága, a dalszövegeivel mindenki azonosulni tudott, aki életében akár csak egyszer átesett egy szakításon.

Ez egy tömény bájolgás azonban, ami egy ponton átalakul egy fura vihogásba, mintha csak azt mondaná: bibibí, végre nekem is sikerült!

Úgy tűnik tehát, hogy Swift csak akkor tud igazán kiemelkedőt alkotni, amikor összetörik a szíve, de most, hogy éppen az esküvőre készülődik, a karrierje sajnos hivatalosan is elérte a mélypontját.