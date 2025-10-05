A legnagyobb titokban készült Taylor Swift Showgirl-ruhakollekciója

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kelsey Randallnek hatalmas álma teljesült, hogy felkérték, tervezzen ruhát az énekesnőnek. A különleges outfit Taylor Swift a The Life of a Showgirl albumához készült.

Taylor Swift a The Life of a Showgirl albuma grandiózus promóciós kampánnyal robbant be: az albumhoz film is készült. Taylor Swift most médiakörúton vesz részt: Jimmy Fallon The Tonight Show-jában és Seth Meyers Late Night című műsorában is láthatják a rajongók. Ám nem csak az album, hanem az énekesnő ruhája is felkeltette a rajongók érdeklődését, amelyet Kelsey Randall tervezett. 

Megjelent Taylor Swift tizenkettedik stúdióalbuma, a The Life of a Showgirl
Kelsey Randallnak egy álma teljesült, hogy Taylor Swiftnek tervezhetett

Taylor Swift új albumának, a The Life of a Showgirlnek a borítóján, valamint a The Fate of Ophelia című kislemez videójában egy kristályokkal díszített, különleges ruha látható. A darabot Kelsey Randall tervezte, aki 2015-ben indította saját márkáját, és akinek régi álma volt, hogy Swiftnek ruhát készítsen. „Azoknak tervezek, akik szeretnek a középpontban lenni – legyen szó akár egy menyasszonyról az esküvőjén, akár egy popsztárról” – nyilatkozta Randall a Page Sixnek

Randall korábban Beyoncénak, Kacey Musgravesnek, Lorde-nak, Lizzónak és Suki Waterhouse-nak is készített darabokat.

Eredetileg más lett volna az outfit

A tervező elárulta, hogy Taylor Swift stylistjai még márciusban keresték meg őt egy konkrét, már létező ruha miatt, de a választott darabot korábban ellopták egy fotózásról. „Csalódott voltam, de furcsa módon hittem abban, hogy valahogy megoldódik” – mondta Randall. Hamarosan a csapat rábukkant Randall egy archivált, de még soha, senki által nem viselt kreációjára, amely közel állt az eredeti elképzeléshez. „Néhány hónappal később Swift stylistja újabb darabot kért. A színek kiválasztásában Swift Eras Tourjának egyik ikonikus Versace bodyja volt az inspiráció. Csupa élénk, nyugtalanító szín, a rózsaszín és lila árnyalatai, barackkal, fehérrel és arannyal kombinálva. Rögtön az elején imádtam ezt a színösszeállítást; annyira álomszerű. Most, hogy hallottam az albumot, azt mondanám, még inkább az” – vélekedik Randall. A tervező elárulta, a ruha elkészítésére mindössze 13 napjuk volt, ezért a baráti társaságát is bevonta a munkába, akik persze nem is sejtették, hogy kinek az öltözékén dolgoznak. „Csak azt tudták, hogy valaki igazán különleges embernek lesz  – árulta el Randall. „Szó szerint több ezer méternyi rojtot és mindenféle strasszt rendeltünk, és mire a kellékek megérkeztek, 13 napunk volt elkészíteni a ruhát” – emlékezett vissza. 

