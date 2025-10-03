Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Megjelent Taylor Swift új albuma – Az egész egy nagy szerelemi vallomás

Horváth Angéla
2025.10.03.
Elérkezett a pillanat, amire hónapok óta várt a világ: megjelent Taylor Swift tizenkettedik stúdióalbuma, a The Life of a Showgirl. A rajongók már hetek óta izgalomban voltak, titkos jelekből próbálták kideríteni, milyen dalok kerülhetnek a lemezre.

Több jel is utalt arra már korábban, hogy Taylor Swift friss lemeze több, a magánéletéhez kötődő utalást is tartalmaz, és ez most be is igazolódott. A 12 számból álló album valóban tele van rejtett üzenetekkel, és számos dal Travis Kelce-ről, az énekesnő vőlegényéről szól.

Taylor Swift új albumán szinte az összes dal Travis Kelce-ről szól
Az első szám, The Fate of Ophelia például a kapcsolatuk kezdetét idézi fel. Taylor Swift arról énekel, hogyan mentette meg őt Travis Kelce a melankóliától – utalva Shakespeare Hamletjének tragikus sorsú Opheliájára.

„Hallottam, ahogy hívsz / A megafonon keresztül / Egyedül akarsz látni” – szól a dalszöveg egyik részlete. Egy másik sorban így fogalmaz: „És ha soha nem jöttél volna értem / Talán belefulladtam volna a melankóliába.”

A rajongók rögtön összekapcsolták ezeket a sorokat azzal, amikor Travis Kelce 2023 nyarán egy barátságkarkötőn próbálta átadni a telefonszámát Taylor Swiftnek a Missouri állambeli Kansas City-ben tartott Eras Tour-koncertjén. Bár akkor nem sikerült összehozni a randit, a sportoló nem adta fel, Swift több ismerőse is biztatta, hogy küzdjön az énekesnőért.

Taylor Swift a dalban így folytatja: „Maradj százszázalékos / A földön, a tengeren, az égen / Fogadj hűséget a kezednek / A csapatodnak, a hangulatodnak / Nem érdekel, hol a fenében voltál / Mert most már az enyém vagy.”

Taylor Swift új albumához film is készült

A The Life of a Showgirl grandiózus promóciós kampánnyal robbant be: az albumhoz film is készült. Taylor Swift médiakörúton vesz részt: jövő héten Jimmy Fallon The Tonight Show-jában és Seth Meyers Late Night című műsorában is láthatják a rajongók.

