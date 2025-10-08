Taylor Swift dalszövegben utalt párja hatalmas méreteire: Travis Kelce zavarba jött a hallottaktól

A frissen menyasszonnyá váló Taylor Swift október 3-án adta ki legújabb albumát, amely a The Life of a Showgirl címet viseli. A lemez azonban nem csak a kiváló slágerek miatt lett médiaszenzáció, hanem azért is, mert a rajongók szerint utalást találhatunk benne az énekesnő vőlegényének méreteire. Az album egyik számában - az énekesnőre nem jellemző módon - provokatív sorokat hallhatunk, amelyek egy hatalmas mamutfenyőhöz hasonlítják Travis Kelcet. Ha ez nem lenne elég, Taylor Swift dalszövegében olyan mondatok is elhangoznak, mint hogy: „a szerelme volt a kulcs, hogy szétnyissam a lábaimat".

Taylor Swift dalszövegében utalást találhatunk Travis Kelce méreteire? A rajongók szerint igen

Travis Kelce szerint mindenki félreérti Taylor Swift dalszövegét

Travis Kelce és a bátyja Jason Kelce még az év elején indított közös podcast csatornát, ahol kezdetben az NFL ligával kapcsolatos híreket beszélték ki, ám az utóbbi időben már bulvárpletykákkal és Taylor Swift új albumával is foglalkoztak. A legutóbbi adásban így került szóba a Wood című szám, amelynek dalszövege áthallásos utalásokat tesz a Kansas City Chiefs sztárjára. Travis Kelce testvére még viccelődött is vele a műsorban, hogy az ő dorongját még sosem hasonlították egy mamutfenyőhöz.

Szerintem a mamutfenyő egy kicsit nagyképű duma. Ha valaki az én férfiasságomról írna dalt, akkor maximum japán juharfának nevezné. Az akkora hogy néha lehet látni, de nem mindig

- nevette el magát Jason Kelce. Travis elpirult a hallottaktól, azonban nem reagált azonnal a testvére cikizésére. Jason ezért kötötte az ebet a karóhoz, és idézett néhány sort Taylor Swift dalszövegéből:

„Mamutfenyő, nem nehéz megtalálni.// Rögtön észreveszem, ha egy kemény szikla közelít felém. //A te varázspálcád törte meg az átkomat"

Ezek után már Travisnek is reagálnia kellett már az elhangzottakra:

Szerintem mindenki félreérti ezt a dalt, ez nem a függelékemről szól, hanem a szerelmünkről. Imádom ezt a lányt, de nem hiszem, hogy arról énekelne, hogy mi van a lábam között

- nyilatkozta hamiskás mosollyal az amerikai focista.