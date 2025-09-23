Tulajdonának tekinti Tom Cruise Ana de Armast: megtiltotta neki, hogy találkozzon exével, Ben Affleckkel

A nyár közepén vállalta fel nyilvánosan is kapcsolatát Tom Cruise és Ana de Armas. Korábbi hírek szerint Ana állandó kisebbségi komplexussal küzd a színész exei, Nicole Kidman és Katie Holmes miatt, most azonban azt pletykálják, nem a nő, hanem Tom féltékeny. Úgy tudni, kifejezetten utasította barátnőjét, hogy semmiféle kapcsolat, beleértve a barátságot is, ne legyen közte és exe, Ben Affleck között.

Tom Cruise kiakadt: „Bennek nincs helye az életünkben!”

Bennfentesek szerint Tom Cruise megtiltotta barátnőjének, Ana de Armasnak, hogy felvegye a kapcsolatot exével, Ben Affleckkel. A RadarOnline értesülései szerint a 63 éves Tom Cruise gyanakvó és kisajátítja Anát. A lapnak nyilatkozó források szerint Cruise kifejezetten arra utasította barátnőjét, hogy tartsa távol magától az 53 éves színészt, mert nem bízik benne. „Tom birtokló és féltékeny” – mondta egy jólértesült.

Ana de Armas és Affleck 2019 és 2021 eleje között jártak együtt, a kubai színésznő azonban már hónapok óta Cruise-zal van együtt. A források szerint ez azonban nem akadályozta meg Afflecket abban, hogy közel öt évvel a szakítás után újra megpróbáljon közeledni exéhez. „Ben és Ana barátokként fejezték be a kapcsolatukat, és megfogadták, hogy azok is maradnak” – nyilatkozta a bennfentes és hozzátette, Affleck nagyon szeretne találkozni Anával. Barátai azt állítják, Affleck lazán kezeli a helyzetet, ugyanakkor a valóság az, hogy a szakításuk után sem tudta lezárni a kapcsolatot és olyan szoros viszonyt akar Anával, mint a volt feleségével, Jennifer Garnerrel.

„Tom megbízik Anában, de Benben nem”

Egy másik bennfentes szerint Tom Cruise továbbra is teljes mértékben bízik Anában: „Nincs oka aggódni Armas hűsége miatt, tudja, a színésznő megőrül érte és ez fordítva is igaz, de nem szeretné, hogy Ben folyton korülöttük szaglásszon. Tom megbízik Anában, de Benben nem” – hangsúlyozta a forrás. Affleck a Jennifer Lopezzel való válása óta szingli, és állítólag nagyon magányos, pláne, amióta Jennifer Garnert eljegyezte üzletember párja. „Ben nem próbálja meg elcsábítani Anát, de vágyik a barátságára” – fogalmazott a bennfentes. „Ez viszont nem igazán tetszik Tomnak. Nem akarja, hogy bármi vagy bárki tönkretegye a kapcsolatát Anával, és ha kell, nem fél szembeszállni Bennel” – tette hozzá.