Vilmos herceg titkos találkozót fontolgat Harryvel – de van egyetlen szigorú feltétele

Úgy tűnik, több évnyi hallgatás után végre kibékülhet Vilmos herceg és öccse, Harry. Az idősebb testvér azonban kikötötte, hogy nem lehet jelen a találkozón Meghan Markle – a beszélgetésnek teljes titokban kell zajlania, felvevőeszközök és sajtónyilvánosság nélkül.

Vilmos herceg állítólag hajlandó lenne találkozni Harry herceggel.

Forrás: Getty Images

A leendő trónörökös mindezt azért tartja elengedhetetlennek, mert az utóbbi évek botrányai és nyilatkozatai után kicsit sem bízik a testvérében. Egy palotai forrás szerint Vilmos „paranoiája” nem véletlen: attól tart, bármit is mondana, az a sajtóban vagy egy újabb dokumentumfilmben kötne ki.

„Vilmos herceg csak akkor hajlandó beszélni Harryvel, ha a találkozó zárt ajtók mögött zajlik, Meghan nélkül, és semmi sem kerülhet nyilvánosságra” – mondta egy bennfentes. „Még az is elképzelhető, hogy Harryt előzetesen átvizsgálják, nehogy titokban rögzítse a beszélgetést.”

A fivérek viszonya 2020-ban romlott meg végleg, amikor Harry és felesége lemondtak királyi szerepükről, majd az Egyesült Államokba költöztek. Azóta a kapcsolatuk még feszültebbé vált, Harry Tartalék című könyve olaj volt a tűzre. A műben azt állította, hogy Vilmos egy heves vita során fizikailag is bántalmazta őt.

Vilmos herceg és Harry békülését Katalin hercegné is sürgeti

A pletykák szerint már Károly király és Katalin hercegné is sürgeti a kibékülést. Úgy tudni, mindketten igyekeznek rávenni Vilmos herceget, hogy karácsony előtt tegyen egy gesztust testvére felé. „Kate sokszor mondja neki, hogy az édesanyjuk, Diana hercegné szívszorítónak találná, hogy így eltávolodtak egymástól. Károly pedig csak annyit szeretne, hogy a fiai végre békében üljenek le egy asztalhoz” – árulta el egy közeli forrás.

Ám egy udvari bennfentes ugy gondolja, valószínűbb, hogy a herceg tudatosan szab olyan szigorú feltételeket, amelyekkel Harry nem ért egyet – így, ha a találkozó végül nem jön létre, a felelősség az öccsére hárul.

„Vilmos pontosan tudja, mit csinál” – mondta a forrás. „Ha Harry nemet mond, Vilmos mégis elmondhatja, hogy ő legalább megpróbálta.”

A testvérek esetleges találkozóját decemberre tervezik, bár pontos időpont és helyszín egyelőre nincs. A palota állítólag olyan semleges helyet keres, ahol teljes diszkréciót tudnak biztosítani, távol a kameráktól és a kíváncsi tekintetektől.