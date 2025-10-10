Jobb, ha égve hagyod a lámpát: A True Haunting dokusorozat megérkezett a Netflixre

Ha eddig azt gondoltad, hogy horror + dokufilm csak egy erőltettett gyerekmesélés a sötétben – hát, csajszi készülj a meglepetésre. A True Haunting (Valódi kísértetek) 2 velejéig romlott, igaz sztorit mutat be, valódi szereplőkkel. Izgi, mi?
A True Haunting nem egyszerűen egy újabb kísértettörténet-sztori. Ez egy olyan hibrid dokusorozat, ahol a valóság és a színpad közötti határ elmosódik. A Netflix legújabb paranormális produkcióját James Wan (a Démonok között–filmek producere) jegyzi – így már a felvezetés is arra késztet, hogy felkapcsolhasd az összes villanyt.
A sorozat összesen öt epizódból áll, melyek két különálló sztorit fognak össze: az első három rész „Eerie Hall” címen fut, ahol az eset főszereplője Chris Di Cesare, aki 1984-ben kezdte meg egyetemi éveit, ám hamarosan paranormális jelenségek veszik körül – suttogások, hideg lehelet a tarkón, egy árnyalak, ami mintha a múltból érkezett volna. Az utolsó kettő rész pedig „This House Murdered Me” címmel egy vidéki ház átalakításába belerángatott család tragédiáit meséli el.
A True Haunting nem csak dramatizál – interjúkat vezet azokkal, akik ténylegesen átélték a sztorit, több generációval visszamenő emberekkel dolgoznak, és próbálják összeilleszteni a tényszerűséget a filmélménnyel. A látványos újrajátszások sokszor filmes hatásúak, amelyek hol elnyomják, hol pedig szépen kiemelik az eredeti szereplők szavait – így gyakran kérdéses, hol végződik a dokumentum és hol kezdődik a szórakoztatás.
A True Haunting nem feltétlenül ad válaszokat. Sokkal inkább arra késztet, hogy nézz szembe azzal az érzéssel, hogy mi lenne, ha a házad fala tényleg „hallana”. És igen, utána lehet pár napig félsz majd egyedül maradni otthon.
A sorozat azoknak erősen ajánlott, akik szeretik, ha a félelem nem ordít, hanem suttog. Azoknak, akik nem csak látni akarják a kísértetet, hanem megtapasztalni, hogy mit érezne az ember, ha hallaná az éjszakai lépteket a falon túlról. És végül, azoknak, akik hisznek abban, hogy néha a legsötétebb történeteket a valóság írja.
Tehát szerezz be egy takarót, kapcsold be a Netflixet és nézd meg, ha mered.
