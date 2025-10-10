A bőrpofasüti: ijesztően finom pite Ed Gein konyhájából − RECEPT

Ha azt hitted, már mindent láttál a TikTokon, várd meg, míg találkozol az Ed Gein ihletésű „bőrpofasütivel”. Ez a pite pont annyira ijesztő, mint amennyire finom.

Ed Gein kedvenc pitereceptje ez a bőrpofasütemény

Az Ed Gein ihlette bőrpofapite, amiből sikítva kérsz még egy szeletet

Ha mostanában rámerészkedsz a TikTokra, nagy az esélye, hogy szembejött már veled valami, ami elsőre inkább egy horrorfilm kellékének tűnik, mint egy desszertnek. Igen, ez a „bőrpofasüti” − az a pite, amitől Ed Gein is elégedetten csettintene, miközben a Szörnyetegek új évadát streameli.

Ahogy közeledik a Halloween, úgy szabadulnak el az ijesztő trendek a TikTokon. A felhasználók nemcsak kosztümöt keresnek, hanem olyan sütiket is, amiktől a vendégek előbb sikítanak, majd repetát kérnek. A @butnotcabello videója például egy egyszerű, házi pitét alakított át dermesztő remekművé, aminek a teteje pont úgy néz ki, mint egy horrorfilm főgonoszának arcbőre.

A recept, persze ártalmatlan

200 gramm vaj

180 gramm cukor

két tojás, vanília

citromhéj

420 gramm liszt

fél csomag sütőpor

egy csipet szódabikarbóna

400 gramm birsalmasajt (vagy más töltelék, ha valaki kevésbé... vérvörös színűt szeretne).

A tésztát gyúrd, nyújtsd, töltsd, majd jöhet a lényeg – a bőrpofa hatás. Egy kis kézügyességgel és késsel beirdálhatod a tésztát, hogy ráncos, varrott bőrre hasonlítson, a sütőben pedig életre kel a horror esztétika.

És hogy miért hódít ennyire ez a furcsa desszert?

Mert a TikTok népe imádja azokat a recepteket, amik egyszerre gusztusosak és gusztustalanok. Ez a kettősség a Halloween esszenciája: borzongsz, de közben megkívánod. A Szörnyetegek új évadja pedig ráerősít erre az egész hullámra – mintha mindenki kicsit a saját Frankenstein-sütijét akarná megalkotni otthon.

Szóval, ha idén valami rémesen menőt szeretnél az asztalra tenni, próbáld ki a bőrpofasütit. Nem kell hozzá láncfűrész, csak egy adag vaj, némi bátorság, és egy jó adag humorérzék. A vendégek pedig garantáltan nem felejtik el, még ha éjjel vele is álmodnak.