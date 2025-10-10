A bőrpofasüti: ijesztően finom pite Ed Gein konyhájából − RECEPT

Ha azt hitted, már mindent láttál a TikTokon, várd meg, míg találkozol az Ed Gein ihletésű „bőrpofasütivel”. Ez a pite pont annyira ijesztő, mint amennyire finom.
Ha mostanában rámerészkedsz a TikTokra, nagy az esélye, hogy szembejött már veled valami, ami elsőre inkább egy horrorfilm kellékének tűnik, mint egy desszertnek. Igen, ez a „bőrpofasüti” − az a pite, amitől Ed Gein is elégedetten csettintene, miközben a Szörnyetegek új évadát streameli.
Ahogy közeledik a Halloween, úgy szabadulnak el az ijesztő trendek a TikTokon. A felhasználók nemcsak kosztümöt keresnek, hanem olyan sütiket is, amiktől a vendégek előbb sikítanak, majd repetát kérnek. A @butnotcabello videója például egy egyszerű, házi pitét alakított át dermesztő remekművé, aminek a teteje pont úgy néz ki, mint egy horrorfilm főgonoszának arcbőre.
A tésztát gyúrd, nyújtsd, töltsd, majd jöhet a lényeg – a bőrpofa hatás. Egy kis kézügyességgel és késsel beirdálhatod a tésztát, hogy ráncos, varrott bőrre hasonlítson, a sütőben pedig életre kel a horror esztétika.
Mert a TikTok népe imádja azokat a recepteket, amik egyszerre gusztusosak és gusztustalanok. Ez a kettősség a Halloween esszenciája: borzongsz, de közben megkívánod. A Szörnyetegek új évadja pedig ráerősít erre az egész hullámra – mintha mindenki kicsit a saját Frankenstein-sütijét akarná megalkotni otthon.
Szóval, ha idén valami rémesen menőt szeretnél az asztalra tenni, próbáld ki a bőrpofasütit. Nem kell hozzá láncfűrész, csak egy adag vaj, némi bátorság, és egy jó adag humorérzék. A vendégek pedig garantáltan nem felejtik el, még ha éjjel vele is álmodnak.
