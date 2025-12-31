Bágyadt boomerkedés és beöltözős házibuli: a sztárok legemlékezetesebb szilveszterei az elmúlt évekből – VIDEÓ

Előfordul, hogy szilveszter este semmi másra nem vágyunk, mint egy forró ölelésre a tűzijáték alatt – máskor pedig legszívesebben kirúgnánk a ház oldalát azokkal, akiket a legjobban szeretünk. Ez a kettősség bizony a celebekben is ott van és ebből születnek azok a sztorik, amik között imádunk csemegézni.
A világsztárok szilveszterei
Mindenki másra gondol, ha visszatekint 2025-re: vannak, akiknek nagyon bejött ez az év, míg mások alig várják, hogy megszabaduljanak tőle. Egyesek szerencsét hozó ételekkel, mások ragyogó sminkkel és egy csinos flitteres ruhával, míg megint mások egy jó adag izgi filmmel készülnek az estére és ez a kedvenc hírességeinknél sincs másképp!
Bizony, ők is két csoportra oszlanak: vannak, akik inkább az otthonuk kényelmében búcsúztatják az óévet, másoknál pedig minden a pezsgőről és a konfettiről szól egészen addig, amíg már azt sem tudják, hányadik évet írjuk tulajdonképpen.
Bár mindenkinek megvannak a maga fura szilveszteri szokásai, mi most bemutatjuk azokat, amiken a leginkább felhúztuk a szemöldökünket.
Gigi Hadid szilveszteri bulija
Gigi Hadid 2019-ben gondolt egyet és úgy döntött, hogy egy beöltözős bulival köszönti az újévet, ahová természetesen Hollywood krémjét is meghívta: többek között Ryan Reynolds, Blake Lively és Taylor Swift is részt vett az epikus partin. A jelmezek rendkívül változatosak voltak: Mary Poppins, Frida Kahlo és maga Ariel is megjelent az eseményen és kicsit szomorúan vesszük tudomásul, hogy a Taylor és Blake közötti balhé miatt idén aligha számíthatunk hasonló házibulira.
Jennifer Lopez szilvesztere
2023 szilveszterén a még mindig csodálatos Jennifer Lopez büszkén prezentálta, hogyan bulizik egy büszke boomer: ő otthon ünnepelt talpig kiöltözve és SnapChat-filtereket próbálgatott egy pohár martini társaságában. Mondjuk még ez is jobb szórakozásnak tűnik, mint Ben Affleckkel bulizni, szóval a magunk részéről tökéletesen megértjük!
Dua Lipa utazása
Ugyanebben az évben Dua Lipa még a szokásosnál is jobban kirúgott a hámból: a családját és a komplett baráti körét is elrepítette egy luxusutazásra Indiába, ahol úgy folyt a pezsgő, mint máshol a csapvíz. Azért ilyen barátoknak mi is örülnénk, nem igaz?!
Beckhamék bulija
Tavaly még Beckhamék is teljes létszámmal ünnepeltek és a képek tanúsága szerint igazán ínycsiklandó vacsorát rittyentettek. Bár hiányoljuk a jó kis lencsefőzeléket pár szál virslivel, de be kell valljuk, hogy azért szívesen odakucorodtunk volna az asztalhoz!
Hogyan ünneplik a sztárok a szilvesztert?
