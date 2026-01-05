Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Amy Schumer bikiniben mutatta meg a brutális fogyása eredményét - Fotó

átalakulás Amy Schumer fogyás válás
Komáromi Bence
2026.01.05.
A frissen elvált komikus bombasztikus formában van. Amy Schumer a legújabb bejegyzésében arról beszélt, hogy készen áll a továbblépésre és izgatottan várja a 2026-os évet.

Jól indul az év Amy Schumer számára. A komikus-színésznő az elmúlt hónapok során 28 kilótól szabadult meg és elképesztő formába került a válása után. Most arról posztolt képeket, hogy 2026-os évet egy családi nyaralással indítja, amelyre az édesanyjával közösen utaztak el.

Amy Schumer és Chris Fischer válása volt 2025 egyik legváratlanabb szakítása
Forrás: Getty Images North America

Amy Schumer fogyása megdöbbentette a rajongókat

Kevesebb, mint egy év alatt 28 kilótól szabadult meg a világsztár, amiben szerepe volt annak is, hogy tavaly decemberben a férjével, Chris Fischerrel közösen jelentették be, hogy elválnak. A felek közötti jó viszony azonban megmaradt és a mai napig közösen nevelik a gyermeküket. A Page Six információ szerint Amy az edzésbe és a diétába csatornázta be a felszabadult energiáit, az eredmény pedig elképesztő. A színésznő által feltöltött képeken jól láthatjuk, hogy milyen csodálatosan néz ki bikiniben és smink nélkül a szingli híresség:

„Anyukám készítette ezeket a képeket rólam, miközben bepakoltam az útra. Ez az év számomra az öngondoskodásról és az önszeretetről fog szólni. Nincs mese, nincs smink, nincs filter. Ez vagyok én. Becsüljük meg az egészségünket, a családunkat, a barátainkat és legyen ez életünk legjobb éve. Lépjünk tovább megbánás nélkül" - írta bejegyzéséhez a sztár.

