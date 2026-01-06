Ashley Tisdale vallomása: „A sztáranyukák kiközösítettek és megaláztak"

Bár korábban Ashley Tisdale volt az egyik legismertebb arca a hollywoodi sztáranyukák csoportjának, nemrég kiderült, hogy kilépett a kisgyermekes édesanyákból álló csapatból. A High School Musical korábbi sztárja most elárulta, hogy miért szakította meg a kapcsolatot a többi anyukával.

Ashley Tisdale 2024 végén adott életet második gyermekének

Forrás: Getty Images North America

Ashley Tisdale kétgyermekes édesanya, a nagyobbik kislánya, Jupiter 4 éves, a kisebbik, Emerson pedig 15 hónapos

A színésznő a koronavírus járvány során magányosnak érezte magát, ezért csatlakozott egy celebmamikból álló baráti társasághoz

A sztáranyukák között olyan hírességeket találhatunk, mint Hilary Duff, Meghan Trainor és Mandy Moore

A csapat tagjai rendszeresen találkoznak, posztolnak és közösen nevelik a gyermekeiket

2025 végén azonban Ashley megelégelte a háttérben meghúzódó hatalmi játszmákat és a kirekesztést, ezért távozott a bandából.

Ashley Tisdale úgy érezte, hogy kiközösítették őt

A színésznő nemrég a Page Sixnek arról beszélt, hogy az ölelések és a nyilvánosságnak szánt mosolyok mögött sötét titkot rejtőznek a csapatban.

„Mérgező volt a csapat dinamikája. Mindenki kibeszélte a másikat, mindig volt valaki, akit kiközösítettek a többiek, és egy idő után úgy éreztem, hogy velem is ez történik. Valószínűleg nem éreztek elég menőnek engem és a gyermekeimet. Megbántottnak, kimerültnek és kirekesztettnek éreztem magamat. Néha észrevettem, hogy direkt nem hívtak el egy-egy találkozóra. De a csoportképek a közösségi médiában mindig megjelentek. Ráadásul egy idő után a csapat alapítói elkezdtek meghívni embereket. Egyre ismertebb és felkapottabb anyukákat akartak a bandába. A címlapokra akartak kerülni az anyaságukkal" - árulta el Tisdale.

A lap tájékoztatása szerint az anyaklub évről évre egyre felkapottabb lett és már reklámcégek és márkák is megkeresték a csapat tagjait, hogy közösen reklámozzanak termékeket és babákhoz kapcsolódó cikkeket. Ashley szerint a korábban baráti társaságnak induló bandából egy kíméletlen biznisz lett a végére.

