IQ-teszt a zseniknek: igazi agytröszt vagy, ha észreveszed a képen a görögdinnyét!

agytorna IQ-teszt feladvány rejtvény
„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja.” Vagy inkább alma helyett IQ-teszttel kellene használni a mondást? Kétségtelen, hogy a napi agytornák fejlesztik a kognitív képességeid. De vajon vagy annyira figyelmes, hogy meglásd a képen rejtőző titkot?

Mérd le a vizuális gyorsaságod és a megfigyelőképességed ezzel az IQ-teszttel! Ha kellően figyelsz, akkor könnyen kiszúrhatod, hogy ki lopta el a görögdinnyét. Elő a detektívszemüveget, és nyomozásra fel!

IQ-teszt – görögdinnye
Vajon hol bújt meg a görögdinnye az IQ-tesztben?
Forrás: Shutterstock

IQ-tesztek a szebb napokért

Ha azt érzed, hogy a munkád és a napi teendőid teljesen leszívnak, és csak le akarsz ülni egy kicsit megpihenni a telefonoddal, akkor görgetés helyett inkább az IQ-teszteket keresd! A napi agytornával ugyanis szó szerint megedzheted az agyad! Gyors gondolkodás és a részletek észrevétele? Te lehetsz a királya ezeknek! Legyen szó akár képi feladványról, logikai nehézségről vagy éppen gyorsaságtesztről, ezek a lehetetlennek tűnő rejtvények mind-mind jótékony hatással lehetnek a kognitív képességeidre. Felkészültél a mai edzésre?

Vajon ki lopta el a görögdinnyét? – Vigyázz, csak 5 másodperced van rá!

A képen három nő látható, akik nagy pocakkal állnak egy boltban. Csakhogy egyikük pocakja nem kisbabát, hanem egy görögdinnyét rejt.

az ellopott görögdinnye
Te megtalálod a görögdinnyét?
Forrás: jagranjosh.com

Nézd meg alaposan a képet! 5 másodperced van, hogy kiszúrd, vajon ki volt a tettes!

Megvan a válasz, vagy szabad a gazda?

Az IQ-teszt megoldása

Ha jó alaposan megnézted, hogy melyik „várandós” nő hasa tűnik a legfurcsábbnak, és melyik kismamának a leggyanúsabb a testtartása, akkor könnyen rájöhettél, hogy a helyes megoldás a C, vagyis a kép jobb oldalán álldogáló „anyuka”.

az IQ-teszt megoldása
Itt a dinnye, hol a dinnye!
Forrás: jagranjosh.com

A hölgynek ugyanis kigombolódott a ruhája, amely alól kikandikál a kerek gyümölcs zöld héja. Emellett pedig igen óvatos és defenzív testtartásban áll, mint aki nagyon rejteget valamit.

Ezt tanulhattad a tesztből

Sikerült a feladványt 5 másodperc alatt megoldani? Akkor a vizuális zsenik csoportjába tartozol! Kivételes a megfigyelőképességet és érzékeny vagy a részletekre. Ha nem sikerült, akkor se csüggedj, csak tornáztasd tovább az agyad a legkihívóbb IQ-tesztekkel!

