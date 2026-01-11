Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap

Csúnya pletyka terjed Beatrixről és Eugéniáról: apjuk kémnek használta őket a sandringhami királyi karácsonyon

Az elmúlt hónapok botrányai után Andrew Mountbatten-Windsor gyakorlatilag mindent elveszített. Egy királyi szakértő szerint azonban a legnagyobb veszteség még csak most következhet: a kapcsolata Beatrix és Eugénia hercegnőkkel is végzetesen megromolhat. Mindeközben arról is beszélnek, hogy az egykori herceg maga szorgalmazta, hogy lányai vegyenek részt a sandringhami karácsonyon, mint az ő szemei és fülei.

Andrew Mountbatten-Windsor neve hosszú ideje összeforrt a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatait övező botrányokkal, amelyek következményei az elmúlt hónapokban látványosan begyűrűztek a magán- és a királyi életébe is. A volt herceg elveszítette királyi címeit, és a Royal Lodge-ban lévő otthonából is kilakoltatás alatt áll. A környezetében egyre többen úgy látják: alig maradt számára olyan dolog, amit még elveszíthetne és nagy az esély arra, hogy lányai, Beatrix és Eugénia is látványosan elfordulnak tőle. 

Beatrix és Eugénia részt vettek a 2025-ös sandringhami királyi karácsonyon. 
Forrás: Getty Images
  • Andrew Mountbatten-Windsor az elmúlt hónapokban szinte mindent elveszített.
  • Egy királyi szakértő szerint Beatrix és Eugénia sandringhami karácsonyi jelenlétét is információszerzésre használhatta.
  • Ez súlyosan ronthatja az apa és lányai közötti kapcsolatot.
  • A hercegnők nem tehetnek apjuk botrányairól, mégis kellemetlen helyzetbe kerültek.
  • III. Károly király továbbra is támogatja az unokahúgait.

Beatrix és Eugénia nem lehetnek „szemek és fülek”

Egy királyi szakértő azt állította, András akarta, hogy Beatrix és Eugénia hercegnők a karácsonyt Sandringhamben töltsék. A feltételezés szerint a cél az lehetett, hogy a lányok nyomon kövessék a történteket, és beszámoljanak arról, mi hangzik el a királyi családban az apjukkal kapcsolatban − írja az Express. Bár mindez egyelőre csak pletyka, a feltételezés önmagában is komoly visszhangot váltott ki. Ha az otthonából is száműzött Andrew Mountbatten-Windsor valóban arra használja a lányait, hogy információkat gyűjtsenek számára olyan eseményekről, amelyeken ő már nem vehet részt, az rendkívül káros lehet, pláne, hogy arra is volt példa, hogy kifejezetten bűntudatot akart kelteni bennük. Beatrix és Eugénia elsősorban a gyermekei, nem pedig a „személyes kémei”, és nem ők választották ezt a helyzetet. A vélekedések szerint könnyen előfordulhat, hogy ha ez a gyakorlat folytatódik, a hercegnők teljesen elhatárolódnak tőle.

A hercegnők önhibájukon kívül kerültek kínos helyzetbe

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hercegnők maguk semmilyen rosszat nem tettek, mégis ők azok a királyi családtagok, akik András botrányai miatt a legkellemetlenebb helyzetbe kerültek. Nem valószínű, hogy közvetítő szerepet akarnának vállalni egy olyan konfliktusban, amely kizárólag az apjuk körül kialakult botrányokból és az ellene felhozott vádakból fakad, amelyeket András egyébként továbbra is tagad. Jó a rosszban: III. Károly király láthatóan továbbra is kiáll az unokahúgai mellett, és ez úgy tűnik, így is marad, ráadásul a tervek szerint több jótékonysági szerepet is kapnak a brit királyi családban. 

