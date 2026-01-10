Katalin hercegné hosszú ideig kerülte Meghan Markle-t, amikor Harry herceg akkori barátnőjét bemutatták neki, de fenntartásai jó szándékból fakadtak.

Katalin hercegné eleinte távolságtartó volt

A hercegné aggodalma részben Harry iránti védelmező szerepéből fakadt.

2017 januárjában zajlott az első hivatalos találkozó a Kensington-palotában, amely barátságos hangulatban telt.

Meghan kedves gesztusokkal próbálta jó benyomást tenni.

A Fab Four kezdetben kölcsönösen szeretetteljes érzéseket tápláltak egymás iránt.

Kisebb konfliktusok és félreértések a háttérben is felmerültek.

Harry hangsúlyozta, hogy Meghan soha nem szándékosan bántotta Kate-et, és mindig igyekezett elkerülni a konfliktust.

Amikor Harry 2016 nyarán beleszeretett a Suits egykori sztárjába, Meghan Markle-ba, Harry alig várta, hogy bemutassa őt Kate-nek. Azonban Kate többször is megkerülte Vilmos és Harry próbálkozásait, hogy találkozzanak a herceg amerikai kedvesével, Christopher Andersen királyi életrajzíró szerint. Egy közeli barát elmondta, hogy Kate kezdeti vonakodása jó indulatból fakadt, hiszen mindig is Harry nővér-helyettese volt, vigyázott rá, és nem akarta, hogy bárki visszaéljen a helyzetével – írja a Daily Mail.

A barát hozzátette, hogy Kate aggodalmait részben Vilmos félelmei táplálták: a herceg szerint Meghan túl gyorsan befolyást szerzett Harry felett, ami szokatlan volt. Harry minden alkalommal védekező álláspontra kapcsolt Meghan ügyében, és még közeli barátai is érezték a feszültséget.

A nehéz kezdet után jól kijöttek egymással

Kate azonban hamar félretette fenntartásait: 2017. január 10-én Harry elvitte Meghant a Cambridge-i Kensington-palota 1A lakásába, ahol a hercegnő meleg öleléssel fogadta az amerikai színésznőt. Meghan igyekezett jó benyomást tenni, és egy 295 dolláros Smythson Portobello jegyzetfüzettel kedveskedett Kate-nek, miközben játszott az akkor egyéves Sarolta hercegnővel. A rövid találkozó minden tekintetben sikeresnek bizonyult, Kate pedig azt mondta Meghannek, hogy bátran fordulhat hozzá, ha bármire szüksége van.