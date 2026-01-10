Katalin hercegné hosszú ideig kerülte Meghan Markle-t, amikor Harry herceg akkori barátnőjét bemutatták neki, de fenntartásai jó szándékból fakadtak.
Kate Middleton és Meghan Markle
- Kate eleinte kerülte Meghan Markle-t, amikor Harry bemutatta neki az akkori barátnőjét.
- A hercegné aggodalma részben Harry iránti védelmező szerepéből fakadt.
- 2017 januárjában zajlott az első hivatalos találkozó a Kensington-palotában, amely barátságos hangulatban telt.
- Meghan kedves gesztusokkal próbálta jó benyomást tenni.
- A Fab Four kezdetben kölcsönösen szeretetteljes érzéseket tápláltak egymás iránt.
- Kisebb konfliktusok és félreértések a háttérben is felmerültek.
- Harry hangsúlyozta, hogy Meghan soha nem szándékosan bántotta Kate-et, és mindig igyekezett elkerülni a konfliktust.
Katalin hercegné eleinte kerülte Meghant
Amikor Harry 2016 nyarán beleszeretett a Suits egykori sztárjába, Meghan Markle-ba, Harry alig várta, hogy bemutassa őt Kate-nek. Azonban Kate többször is megkerülte Vilmos és Harry próbálkozásait, hogy találkozzanak a herceg amerikai kedvesével, Christopher Andersen királyi életrajzíró szerint. Egy közeli barát elmondta, hogy Kate kezdeti vonakodása jó indulatból fakadt, hiszen mindig is Harry nővér-helyettese volt, vigyázott rá, és nem akarta, hogy bárki visszaéljen a helyzetével – írja a Daily Mail.
A barát hozzátette, hogy Kate aggodalmait részben Vilmos félelmei táplálták: a herceg szerint Meghan túl gyorsan befolyást szerzett Harry felett, ami szokatlan volt. Harry minden alkalommal védekező álláspontra kapcsolt Meghan ügyében, és még közeli barátai is érezték a feszültséget.
A nehéz kezdet után jól kijöttek egymással
Kate azonban hamar félretette fenntartásait: 2017. január 10-én Harry elvitte Meghant a Cambridge-i Kensington-palota 1A lakásába, ahol a hercegnő meleg öleléssel fogadta az amerikai színésznőt. Meghan igyekezett jó benyomást tenni, és egy 295 dolláros Smythson Portobello jegyzetfüzettel kedveskedett Kate-nek, miközben játszott az akkor egyéves Sarolta hercegnővel. A rövid találkozó minden tekintetben sikeresnek bizonyult, Kate pedig azt mondta Meghannek, hogy bátran fordulhat hozzá, ha bármire szüksége van.
A királyi szerző szerint Kate nyugodt és tapasztalt hozzáállása nagy megkönnyebbülést jelentett Meghan számára. A pár 2017 novemberében történt eljegyzése idején Katalin és Vilmos örömüket fejezték ki a közelgő esküvő miatt, és a Fab Four közötti szeretetteljes érzések ekkor még kölcsönösek voltak.
Meghan Markle és Kate Middleton konfliktusai
Ugyanakkor a háttérben feszültségek is alakultak. Harry memoárja, a Spare szerint Vilmos figyelmeztette testvérét, hogy a románc túl gyorsan halad. Meghan és Kate kapcsolata az esküvő előtti időszakban is hullámzó volt: kisebb viták és félreértések alakultak ki, például egy szájfény vagy a koszorúslány-ruha ügyében. Meghan szerint Kate először dühös volt rá, de végül vállalta a felelősséget, bocsánatot kért, és még virágot is hozott neki.
2018 júniusában, csupán egy hónappal a sussexi hercegi pár esküvője után, a két nő a Kensington-palotában beszélgetett tea és keksz mellett. Meghan felvetette a feszültségek kérdését, és próbált tisztázni félreértéseket. Bár a királyi család közelében sok vita zajlott, Harry hangsúlyozta, hogy Meghan soha nem szándékosan bántotta Kate-et, és mindig igyekezett elkerülni a konfliktust.
Összességében tehát a kapcsolatuk ma már inkább tiszteletteljes, de nem kimondottan baráti, és a médiában megjelenő történésekből is az látszik, hogy mindketten távolságot tartanak egymástól.