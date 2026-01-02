Látványos csillaghullással indul az év: ekkor lesz érdemes pásztázni az eget!

Egy kis szerencsével a látványos csillaghullás emlékezetes kezdést ad a 2026-os évnek.
A Quandriták meteorraj
- Az év első jelentős csillagászati látványossága a Quadrantidák meteorraj felbukkanása.
- Bár kevésbé ismert, mint a Perseidák vagy a Geminidák, látványban felveszi velük a versenyt, akár óránként 80 meteorral.
- A Quadrantidák december 28. és január 12. között aktívak
- A maximum január 3-án, az esti és éjszakai órákban várható.
- A legjobb megfigyelési idő január 4-i hajnal, amikor a raj radiánsa már magasan.
- A telihold jelentősen nehezíti a halványabb meteorok észlelését, de a fényes tűzgömbök így is jól láthatók.
- A raj csúcsideje rendkívül rövid, mindössze néhány órás, ezért fontos a pontos időzítés.
Csillaghullással indul a 2026-os év!
Az év elejének egyik legizgalmasabb égi látványossága minden kétséget kizáróan a Quadrantidák meteorraj felbukkanása. Bár ez a csillaghullás jóval kevesebb figyelmet kap, mint a nyári Perseidák vagy a decemberi Geminidák, látványban egyáltalán nem marad el mögöttük:
ideális körülmények között óránként akár 80 meteor is felvillanhat az éjszakai égbolton.
A Quadrantidák minden évben január első napjaiban aktívak, jellemzően december 28. és január 12. között. A raj maximuma ezúttal január 3-án, az esti és éjszakai órákban várható, de a megfigyelés szempontjából a január 4-i hajnal ígérkezik a legkedvezőbbnek. Ekkor a radiáns – vagyis az a pont az égbolton, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak – már magasan a horizont fölé emelkedik – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.
Tűzgombök is megjelenhetnek az égen
A látványt ugyanakkor jelentősen befolyásolja a Hold fénye. A telihold január 4-én hajnalban közel 70 fokos magasságban delel majd, ami megnehezíti a halványabb meteorok észlelését. Ennek ellenére derült égbolt és sötét észlelőhely esetén így is érdemes próbálkozni: a Quadrantidák ugyanis gyakran produkálnak kifejezetten fényes tűzgömböket is.
Ezért különleges a Quandriták meteorraj
A Quadrantidák kilógnak a meteorrajok sorából, ugyanis míg a legtöbb raj üstökösök által hátrahagyott por- és törmelékfelhőből származik, addig a Quadrantidák szülőobjektuma egy mindössze három kilométer átmérőjű kisbolygó, a 2003 EH1. A kutatások szerint ez az égitest nagy valószínűséggel azonos lehet azzal az üstökössel, amelyet a távol-keleti csillagászok C/1490 Y1 jelöléssel figyeltek meg több mint ötszáz évvel ezelőtt.
Ez az eredet magyarázza a raj egyik legfontosabb sajátosságát: a Quadrantidák csúcsideje rendkívül rövid, mindössze néhány órára korlátozódik. Emiatt különösen fontos a pontos időzítés, ha valaki nem szeretne lemaradni az év első komoly csillaghullásáról.
A Föld ugyanis egy viszonylag keskeny törmelékfelhőn halad át, ráadásul majdnem derékszögben metszi azt.
Ekkor lesz látható a legtöbb meteor
Az előrejelzések szerint 2026-ban a legtöbb meteor január 3-án késő este érkezik, de a radiáns kedvező helyzete miatt a január 4-i hajnal kínálja a legjobb megfigyelési esélyeket. Hajnali öt óra körül a radiáns már közel 60 fokos magasságban lesz a keleti égbolton. A Hold ugyan továbbra is zavaró tényező marad, de a fényesebb meteorok így is látványos élményt ígérnek.
Aki teheti, válasszon fényszennyezéstől mentes helyet, öltözzön fel alaposan a januári hideghez, és készüljön egy termosz forró itallal. Egy kis szerencsével a Quadrantidák idén is emlékezetes kezdést adnak az új év csillagászati eseményeinek.
