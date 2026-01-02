Látványos csillaghullással indul az év: ekkor lesz érdemes pásztázni az eget!

Egy kis szerencsével a látványos csillaghullás emlékezetes kezdést ad a 2026-os évnek.

A Quandriták meteorraj látványos csillaghullást ígér

Forrás: Moment RF

A Quandriták meteorraj Az év első jelentős csillagászati látványossága a Quadrantidák meteorraj felbukkanása.

Bár kevésbé ismert, mint a Perseidák vagy a Geminidák, látványban felveszi velük a versenyt, akár óránként 80 meteorral.

A Quadrantidák december 28. és január 12. között aktívak

A maximum január 3-án, az esti és éjszakai órákban várható.

A legjobb megfigyelési idő január 4-i hajnal, amikor a raj radiánsa már magasan.

A telihold jelentősen nehezíti a halványabb meteorok észlelését, de a fényes tűzgömbök így is jól láthatók.

A raj csúcsideje rendkívül rövid, mindössze néhány órás, ezért fontos a pontos időzítés.

Csillaghullással indul a 2026-os év!

Az év elejének egyik legizgalmasabb égi látványossága minden kétséget kizáróan a Quadrantidák meteorraj felbukkanása. Bár ez a csillaghullás jóval kevesebb figyelmet kap, mint a nyári Perseidák vagy a decemberi Geminidák, látványban egyáltalán nem marad el mögöttük:

ideális körülmények között óránként akár 80 meteor is felvillanhat az éjszakai égbolton.

A Quadrantidák minden évben január első napjaiban aktívak, jellemzően december 28. és január 12. között. A raj maximuma ezúttal január 3-án, az esti és éjszakai órákban várható, de a megfigyelés szempontjából a január 4-i hajnal ígérkezik a legkedvezőbbnek. Ekkor a radiáns – vagyis az a pont az égbolton, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak – már magasan a horizont fölé emelkedik – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.

Tűzgombök is megjelenhetnek az égen

A látványt ugyanakkor jelentősen befolyásolja a Hold fénye. A telihold január 4-én hajnalban közel 70 fokos magasságban delel majd, ami megnehezíti a halványabb meteorok észlelését. Ennek ellenére derült égbolt és sötét észlelőhely esetén így is érdemes próbálkozni: a Quadrantidák ugyanis gyakran produkálnak kifejezetten fényes tűzgömböket is.