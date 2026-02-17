Az adománygyűjtés miatt támadják James Van Der Beek özvegyét: kiderült az igazság a texasi birtokról

James Van Der Beek halála után példátlan összefogás indult a színész családjának segítésére. Barátai létrehoztak egy GoFundMe-oldalt, hogy enyhítsék az özvegy anyagi terheit. Arról is beszéltek, hogy a család az otthonát is elveszítheti. Napok alatt 2,37 millió dollár gyűlt össze, ami most vitát robbantott ki a közösségi médiában. Hogy miért? A gyűjtés óta napvilágot látott, hogy egy hónappal a halála előtt a színész 4,8 millió dollárért megvette az eddig bérelt texasi birtokot, ahol éltek. A család követői ennek ismeretében nem értik, miért volt szükség az anyagi támogatásra.

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek

Forrás: Getty Images

James Van Der Beek birtokot vásárolt

Ahogy megírtuk, a február 11-én elhunyt James Van Der Beek 2026. január 9-én vásárolta meg a Texas állambeli Spicewoodban található birtokot 4,8 millió dollárért. Az adásvételre alig egy hónappal a halála előtt került sor. A 14 hektáros birtok központi eleme egy 5149 négyzetméteres főépület, amelyben öt hálószoba és három fürdőszoba található. A területen több faház és egy medence is helyet kapott, a birtokról pedig lenyűgöző kilátás nyílik a Pedernales folyóra. James Van Der Beek 2020-ban költözött a birtokra feleségével és hat gyermekével.

Miért van szüksége James Van Der Beek családjának anyagi segítségre?

James halála után a Dawson és a haverok sztárjának barátai egy GoFundMe kampányt indítottak a család támogatására, amely során több mint 2 millió dollár gyűlt össze. A támogatók között volt Steven Spielberg és számos híresség is. Most azonban nem csak a gyásszal, de az internet népével is meg kell küzdenie James Van Der Beek özvegyének és hat gyereküknek. A rajongók véleménye megoszlik az ingatlanvásárlással kapcsolatban. Egyesek nem értik, hogy miért került sor közösségi adománygyűjtésre egy ilyen értékű ingatlan megvásárlása után, mások azonban úgy vélik James Van Der Beek így próbálta biztosítani családja jövőjét. A színész képviselője nyilatkozatot adott ki az ingatlanvásárlással kapcsolatban, hogy eloszlassa a kedélyeket: „James barátai segítségével egy vagyonkezelői alapon keresztül biztosította a család számára a texasi ranch előlegét, hogy bérleti díjról jelzálogra válthassanak” − idézi a Bors.