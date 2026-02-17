Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
születésnap

Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards sorsa egy életre összefonódott − Videó

születésnap Paris Hilton Denise Richards Ed Sheeran
Life.hu
2026.02.17.
Három népszerű híresség is kerek születésnapot ünnepel ma. Ed Sheeran 35, Paris Hilton a 45, Denise Richards pedig az 55 éves lett.

Gondoltad volna, hogy Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards között 10-10-10 év különbség van? Mindhárman ma ünneplik a születésnapjukat. 

Ed Sheeran 35 éves lett.
 Ed Sheeran 35 éves lett.
Forrás: Getty Images Europe

Paris Hilton, Ed Sheeran és Denise Richards: közös születésnapot ünnepelnek a sztárvilág Vízöntői

Tudtad, hogy mindhárom hollywoodi híresség egy napon született? Bizony, Ed a 35., Paris a 45., Denise pedig az 55. születésnapját ünnepli ma. A számmisztika szerint a 35, a 45 és az 55 mind az 5-ös szám rezgését hordozza, amely a szabadság, a megújulás és a nagy fordulatok energiája. Ez az a vibrálás, ami Ed Sheeran karrierjének folyamatos újragondolásában, Paris Hilton (a bakijai ellenére is) örök stílusikon-szerepében és a válófélben lévő Denise Richards szenvedélyes újrakezdéseiben is ott pulzál.

Hogy három ennyire különböző, mégis a maga módján ikonikus személy ugyanazon a napon kapcsolódik ehhez a számhoz azt üzeni, hogy a sorsuk örökre összefonódott és mindannyiuk életét közösen szövi át a szerencse, a siker, ugyanakkor a boldogságukat gyakran árnyékolják be kisebb nagyobb viharfelhők.

@life.hu_official

Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards sorsa egy életre összefonódott. Három népszerű híresség is kerek születésnapot ünnepel ma. #life #EdSheeran #DeniseRichards #ParisHilton #születésnap #számmisztika #sztárhírek #Hollywood

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kelly Osbourne nagyon megváltozott – A barátai szerint a valóság ijesztő

A Grammy-díjátadó In Memoriam-blokkjában Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek, ám a közvetítés alatt sokak figyelmét Kelly Osbourne megjelenése ragadta meg. A családhoz közel állók szerint a látványos fogyás mögött komoly gondok állhatnak.

Válás után a toyboy karjaiban: így romantikázott fiatal szerelmével a strandon Jessica Alba - Fotó

Jessica Alba Miami Beachen romantikázott új párjával, a nála 11 évvel fiatalabb Danny Ramirezzel, néhány nappal azután, hogy hivatalosan is véglegesítették válását Cash Warrennel. A 44 éves színésznő és a 33 éves toyboy a tengerparton szenvedélyes csókokat váltott, egy pillanatra sem tudták elengendi egymást.

Megszakad a szív: Harper Beckham olyan fotót posztolt, amelyen magához öleli elhidegült bátyját, Brooklyn Bechamet

Jelzésértékű fényképet osztott meg Instagram-oldalán a legfiatalabb Beckham gyerek. A 14 éves Harper Beckham érzelemdús fotót posztolt a testvéreiről, a képén pedig Brooklyn kapta a főszerepet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu