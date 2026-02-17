Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards sorsa egy életre összefonódott − Videó

Gondoltad volna, hogy Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards között 10-10-10 év különbség van? Mindhárman ma ünneplik a születésnapjukat.

Ed Sheeran 35 éves lett.

Forrás: Getty Images Europe

Paris Hilton, Ed Sheeran és Denise Richards: közös születésnapot ünnepelnek a sztárvilág Vízöntői

Tudtad, hogy mindhárom hollywoodi híresség egy napon született? Bizony, Ed a 35., Paris a 45., Denise pedig az 55. születésnapját ünnepli ma. A számmisztika szerint a 35, a 45 és az 55 mind az 5-ös szám rezgését hordozza, amely a szabadság, a megújulás és a nagy fordulatok energiája. Ez az a vibrálás, ami Ed Sheeran karrierjének folyamatos újragondolásában, Paris Hilton (a bakijai ellenére is) örök stílusikon-szerepében és a válófélben lévő Denise Richards szenvedélyes újrakezdéseiben is ott pulzál.

Hogy három ennyire különböző, mégis a maga módján ikonikus személy ugyanazon a napon kapcsolódik ehhez a számhoz azt üzeni, hogy a sorsuk örökre összefonódott és mindannyiuk életét közösen szövi át a szerencse, a siker, ugyanakkor a boldogságukat gyakran árnyékolják be kisebb nagyobb viharfelhők.

@life.hu_official Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards sorsa egy életre összefonódott. Három népszerű híresség is kerek születésnapot ünnepel ma. #life #EdSheeran #DeniseRichards #ParisHilton #születésnap #számmisztika #sztárhírek #Hollywood ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

