Kylie Jenner közel 4 milliárdért kopogószellemekkel él együtt − Sztárok, akik kísértetjárta helyekre költöztek

Kísértetjárás Hollywoodban? Ha eddig azt hitted, a hírességek élete csak csillogás és luxus, most meg fogsz lepődni. Néha ugyanis a legdrágább otthonok is sötét titkokat rejtenek. Több világsztár állítja, hogy milliárdokért vásárolt otthona nem más, mint egy, a kísértetjárta helyek közül. Parajelenségekre fel!

A kísértetjárta helyekből Kylie Jennernek is kijutott.

Forrás: Getty Images North America

Luxusvillák, baljós titkok – Amikor a kísértetjárta helyek valósággá válnak Milliárdokért vásárolt házak, megmagyarázhatatlan jelenésekkel.

Hátborzongató zajok, amelyek még a vendégeket is elűzték.

Világsztárok, akik végül inkább menekültek, mint maradtak.

Kopogások az éjszaka közepén, megmagyarázhatatlan zajok és dermesztő jelenések. A kísértetjárta helyekről mindig elhagyott kúriák, vagy régi, kissé lelakott családi otthonok juthatnak az eszedbe. Azonban a szellemek vagy ártó entitások nem a külcsín alapján választanak. Jól bizonyítja ezt az is, hogy nem egy híresség számolt már be dermesztően hátborzongató élményekről a saját otthonában. Van, aki együtt élt a jelenségekkel, más inkább menekülőre fogta. A múlt szellemei, negatív energiák vagy a Démonok között filmekben is megjelenő démonikus lények? Választ talán sosem fogunk kapni, de a sztárok most felfedik, miket tapasztaltak a hollywoodi csillogásba burkolt kísértetjárta helyeken.

Kylie Jenner

Kylie Jenner szellemjárta házába vendégeket sem tud hívni.

Forrás: GettyImages

A Kardashian-klán legfiatalabb tagja nemrég vallotta be, hogy átszámítva több mint 4 milliárd forintos Hidden Hills-i fehér villája igen távol áll a nyugodt otthontól. Kylie Jenner mostanában, mint Timothée Chalamet szívszerelme kerül a címlapokra, ám a szépségmogul nem csupán emiatt izgalmas híresség. A The Kardashians egyik epizódjában arról mesélt, hogy a saját bőrén is megtapasztalta már a kísértetjárta helyek hátborzongató mivoltát.

Éjszakánként random csattanásokra ébred, mintha valaki elesne vagy tárgyakat dobálna szét. Elmondása szerint a zajok teljesen kiszámíthatatlanok, ráadásul vendégek sem tudnak nála aludni, mert a fürdőben és a gardróbban is rendszeresen történnek furcsaságok. Testvére, Kendall Jenner is megerősítette a történetet, állítása szerint mindig kirázza a hideg, amikor belép a hálószobába. Kylie Jenner szerencsére már készül a költözésre. Egy új, saját igényeire szabott házba készül áttenni a székhelyét, amelyhez a telket korábban Miley Cyrustól vásárolta meg.