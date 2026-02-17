Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kylie Jenner közel 4 milliárdért kopogószellemekkel él együtt − Sztárok, akik kísértetjárta helyekre költöztek

sztárotthonok Kylie Jenner kísértetjárta szellem
Bár a szellemi zaklatás sokak szerint a fantázia szüleménye, meglepően sok híresség állítja, hogy személyesen tapasztalt meg természetfeletti jelenségeket. Ismerd meg a hollywoodi kísértetjárta helyeket!

Kísértetjárás Hollywoodban? Ha eddig azt hitted, a hírességek élete csak csillogás és luxus, most meg fogsz lepődni. Néha ugyanis a legdrágább otthonok is sötét titkokat rejtenek. Több világsztár állítja, hogy milliárdokért vásárolt otthona nem más, mint egy, a kísértetjárta helyek közül. Parajelenségekre fel!

kísértetjárta helyek Kylie Jenner
A kísértetjárta helyekből Kylie Jennernek is kijutott.
Forrás: Getty Images North America

Luxusvillák, baljós titkok – Amikor a kísértetjárta helyek valósággá válnak

  • Milliárdokért vásárolt házak, megmagyarázhatatlan jelenésekkel.
  • Hátborzongató zajok, amelyek még a vendégeket is elűzték.
  • Világsztárok, akik végül inkább menekültek, mint maradtak.

Kopogások az éjszaka közepén, megmagyarázhatatlan zajok és dermesztő jelenések. A kísértetjárta helyekről mindig elhagyott kúriák, vagy régi, kissé lelakott családi otthonok juthatnak az eszedbe. Azonban a szellemek vagy ártó entitások nem a külcsín alapján választanak. Jól bizonyítja ezt az is, hogy nem egy híresség számolt már be dermesztően hátborzongató élményekről a saját otthonában. Van, aki együtt élt a jelenségekkel, más inkább menekülőre fogta. A múlt szellemei, negatív energiák vagy a Démonok között filmekben is megjelenő démonikus lények? Választ talán sosem fogunk kapni, de a sztárok most felfedik, miket tapasztaltak a hollywoodi csillogásba burkolt kísértetjárta helyeken.

Kylie Jenner

Kylie Jenner parajelenségekkel él együtt
Kylie Jenner szellemjárta házába vendégeket sem tud hívni.
Forrás: GettyImages

A Kardashian-klán legfiatalabb tagja nemrég vallotta be, hogy átszámítva több mint 4 milliárd forintos Hidden Hills-i fehér villája igen távol áll a nyugodt otthontól. Kylie Jenner mostanában, mint Timothée Chalamet szívszerelme kerül a címlapokra, ám a szépségmogul nem csupán emiatt izgalmas híresség. A The Kardashians egyik epizódjában arról mesélt, hogy a saját bőrén is megtapasztalta már a kísértetjárta helyek hátborzongató mivoltát.

Éjszakánként random csattanásokra ébred, mintha valaki elesne vagy tárgyakat dobálna szét. Elmondása szerint a zajok teljesen kiszámíthatatlanok, ráadásul vendégek sem tudnak nála aludni, mert a fürdőben és a gardróbban is rendszeresen történnek furcsaságok. Testvére, Kendall Jenner is megerősítette a történetet, állítása szerint mindig kirázza a hideg, amikor belép a hálószobába. Kylie Jenner szerencsére már készül a költözésre. Egy új, saját igényeire szabott házba készül áttenni a székhelyét, amelyhez a telket korábban Miley Cyrustól vásárolta meg.

Kylie Jenner Hidden Hills-i fehér villája
Kylie Jenner Hidden Hills-i fehér villája hátborzongató jelenségek színhelye.
Forrás: NORTHFOTO

Nicolas Cage

Nicolas Cage
Nicolas Cage horrorregényt akart írni, de nem jött össze.
Forrás: GettyImages

Az igen furcsa karrierúttal büszkélkedő színész neve sem maradhat le a kísértetjárta helyeket birtoklók listájáról. Mondjuk nem igazán értjük, min lepődött meg Nicolas Cage, hiszen New Orleans leghírhedtebb házát vette meg. A borzalmak otthonának is nevezett LaLaurie-kúria egykori lakója brutális kegyetlenségeiről vált ismertté. Bár számtalan hátborzongató történet kering a falai között bolyongó lelkekről, Nicolas Cage állítása szerint ő személyesen nem tapasztalt természetfeletti jelenségeket. Azt azonban elismerte, nem véletlenül esett épp erre a házra a választása. Egy horrorregényt szeretett volna írni, és azt gondolta, ebben az épületben majd arcon csókolja a múzsa. Hát, nem így lett.

Nicolas Cage New Orleans-i háza
Nicolas Cage New Orleans legvéresebb múltú házát vette meg, ahol a szellemjárás garantált volt.
Forrás: northfoto

Courtney Cox

Courtney Cox
Courtney Cox a kísértetjárta helyek közül az egyik legfélelmetesebbet fogta ki.
Forrás: GettyImages

A Jóbarátok és a Sikoly-széria sztárja már kevésbé volt szerencsés. Courtney Cox egykor egy Laurel Canyon-i házban élt, ahol állítása szerint többen is láttak egy női alakot az ágy szélén ülni. Bár eleinte nem hitt a figyelmeztetéseknek, egy futár megjegyzése – miszerint „valaki áll mögötte” – végleg meggyőzte arról, hogy ideje továbblépni. A szellemjárta házat rövid időn belül eladta, mert bevallotta, soha többé nem tudott volna ott egyedül aludni. Úgy tűnik, a luxus és a hírnév sem véd meg a kísértetjárta helyektől.

Courtney Cox szellemjárta háza
A szellemjárta ház annyira megrémítette Courtney Cox színésznőt, hogy el is költözött.
Forrás: google maps

