Pletyka – ez a sokat szidott, de mégis soha nem kihaló társas jelenség, amitől minden fodrászszék érdekesebbé válik, mint bármelyik Netflix-sorozat aktuális epizódja.

A Bridgerton családnak is lételeme a pletyka.

A legnagyobb pletykahőst valószínűleg már mindenki nagyon jól ismeri. De tudtad, hogy Lady Whistledown, a Bridgerton pletykafelelőse nem is különbözik tőlünk annyira?

Sőt! A pszichológiában a pletyka nem pusztán „rosszindulatú fecsegés”: hosszú evolúciós folyamatok során olyan mechanizmussá vált, ami segítette a közösségek összetartását. Őseink nem a TikTok-feedet lapozgatták, hanem a tábortűz körül ültek, de mégis ugyanazt csinálták: információt cseréltek arról, ki megbízható, ki veszélyes, és kihez érdemes közel kerülni.

Miért a nőkkel azonosítják a pletykálkodást?

A kutatások szerint a nők pletykálkodása gyakran gondoskodó keretbe ágyazódik, még akkor is, amikor valójában versengésről van szó. Ez az „aggódó” stílus segít abban, hogy a pletykáló társadalmi előnyre tegyen szert, miközben saját hírnevét védelmezi, és közben mégis jó szándékúnak tűnik.

Ez pedig nem feltétlenül rosszindulat

Egyes pszichológusok szerint a pletykálás közösségi endorfint szabadít fel, erősíti a kötelékeket, és segít abban, hogy megtanuljuk, ki az, akiben megbízhatunk. Ugyanakkor természetesen nem mindegy, hogyan tesszük ezt: a rosszindulatú pletyka néha mérgező lehet, és tönkreteheti a barátságokat vagy az alapvető bizalmat.

Szóval amikor a barátnőddel kibeszéltek valakit, nem csupán „kibeszélés” zajlik, hanem egy komplex társas stratégia bontakozik ki, amely evolúciós, pszichológiai és közösségi dinamikákból építkezik.