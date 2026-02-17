Sarah Fergusonnak elment a józan esze − Királyi szakértők szerint téveszméi vannak a volt hercegnének

Sarah Ferguson, York volt hercegnője, a legutóbbi Epstein-akták e-mailjeinek közzététele óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Sajtóértesülések szerint Fergie elhagyta az Egyesült Királyságot, most pedig állítólag a visszatérését tervezi.
- Sarah Ferguson eltűnt a nyilvánosság elől. Legutóbb tavaly decemberben unokája, Athena Mapelli Mozzi londoni keresztelőjén jelent meg.
- Jelentések szerint az Alpokba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott.
- Jennie Bond királyi kommentátor szerint visszatérési terve teljes téveszme.
- Új, az Epstein-aktákban szereplő e-mailek szerint Ferguson pénzügyi segítséget és munkát kért Epsteintől.
Az Epstein-aktákból kiderült: Sarah Ferguson mit akart a bűnözőtől
A legutóbbi Epstein-aktákban nyilvánosságra hozott e-mailek szerint Ferguson munkaügyben is kérte Epstein segítségét. A dokumentumok szerint a volt hercegné akkor is kapcsolatban állt a bűnözővel, amikor az már házi őrizetben volt. 2010 májusában Ferguson a következőket írta Epsteinnek: „Nem értem, miért nem engem vesz fel házvezető asszisztensnek. Nálam képzettebbet nem talál, és hatalmas szükségem van a pénzre. Kérem, Jeffrey, gondolja át.” A szakértők szerint ezek és a hasonló üzenetek tovább rontják a hercegné megítélését. Jennie Bond királyi családi kommentátor a Mirrornak azt nyilatkozta, egyenesen téveszmének tartja, hogy Ferguson azt hiszi, valaha még visszatérhet. Bond szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy „a jótékonysági szervezetek kivetették magukból, a sajátja bezárt, a kiadója nem adja ki a legújabb könyvét, és szinte minden nap újabb dolgok derülnek ki róla és a Jeffrey Epsteinnel hosszan tartó barátságáról.” A kommentátor a nyilatkozatában megemlítette, hogy Ferguson többször visszatért, de ez a helyzet most sokkal súlyosabb: „Ha azt gondolja, hogy elfelejti a világ a szégyenét, hogy az e-mailjeiben Epsteint legendának és kiváló barátnak nevezi, sőt, arra kéri vegye feleségül, akkor egészen biztosan megbolondult” − nyilatkozta Jennie Bond.
Hónapok óta kerüli a nyilvánosságot
Sarah Ferguson legutóbb tavaly decemberben jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor részt vett unokája, Athena Mapelli Mozzi keresztelőjén Londonban. Azóta állítólag az Alpokban és az Egyesült Arab Emírségek területén is járt. Felröppentek a pletykák arról is, hogy lányai már szóba sem állnak vele, ám később a lapok ezt cáfolták. Úgy tudni, Beatrix és Eugénia szégyenkeznek ugyan és csalódottak, ráadásul folyamatosan újabb botrányoktól rettegnek, de sajnálják a szüleiket.
