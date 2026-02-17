Sarah Fergusonnak elment a józan esze − Királyi szakértők szerint téveszméi vannak a volt hercegnének

Sarah Ferguson, York volt hercegnője, a legutóbbi Epstein-akták e-mailjeinek közzététele óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Sajtóértesülések szerint Fergie elhagyta az Egyesült Királyságot, most pedig állítólag a visszatérését tervezi.

Királyi szakértő szerint Sarah Fergusonnak elment az esze. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után nem térhet vissza a közéletbe.

Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson eltűnt a nyilvánosság elől. Legutóbb tavaly decemberben unokája, Athena Mapelli Mozzi londoni keresztelőjén jelent meg.

Jelentések szerint az Alpokba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott.

Jennie Bond királyi kommentátor szerint visszatérési terve teljes téveszme.

Új, az Epstein-aktákban szereplő e-mailek szerint Ferguson pénzügyi segítséget és munkát kért Epsteintől.

Az Epstein-aktákból kiderült: Sarah Ferguson mit akart a bűnözőtől

A legutóbbi Epstein-aktákban nyilvánosságra hozott e-mailek szerint Ferguson munkaügyben is kérte Epstein segítségét. A dokumentumok szerint a volt hercegné akkor is kapcsolatban állt a bűnözővel, amikor az már házi őrizetben volt. 2010 májusában Ferguson a következőket írta Epsteinnek: „Nem értem, miért nem engem vesz fel házvezető asszisztensnek. Nálam képzettebbet nem talál, és hatalmas szükségem van a pénzre. Kérem, Jeffrey, gondolja át.” A szakértők szerint ezek és a hasonló üzenetek tovább rontják a hercegné megítélését. Jennie Bond királyi családi kommentátor a Mirrornak azt nyilatkozta, egyenesen téveszmének tartja, hogy Ferguson azt hiszi, valaha még visszatérhet. Bond szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy „a jótékonysági szervezetek kivetették magukból, a sajátja bezárt, a kiadója nem adja ki a legújabb könyvét, és szinte minden nap újabb dolgok derülnek ki róla és a Jeffrey Epsteinnel hosszan tartó barátságáról.” A kommentátor a nyilatkozatában megemlítette, hogy Ferguson többször visszatért, de ez a helyzet most sokkal súlyosabb: „Ha azt gondolja, hogy elfelejti a világ a szégyenét, hogy az e-mailjeiben Epsteint legendának és kiváló barátnak nevezi, sőt, arra kéri vegye feleségül, akkor egészen biztosan megbolondult” − nyilatkozta Jennie Bond.

Hónapok óta kerüli a nyilvánosságot

Sarah Ferguson legutóbb tavaly decemberben jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor részt vett unokája, Athena Mapelli Mozzi keresztelőjén Londonban. Azóta állítólag az Alpokban és az Egyesült Arab Emírségek területén is járt. Felröppentek a pletykák arról is, hogy lányai már szóba sem állnak vele, ám később a lapok ezt cáfolták. Úgy tudni, Beatrix és Eugénia szégyenkeznek ugyan és csalódottak, ráadásul folyamatosan újabb botrányoktól rettegnek, de sajnálják a szüleiket.