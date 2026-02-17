Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
brit királyi család

Sarah Fergusonnak elment a józan esze − Királyi szakértők szerint téveszméi vannak a volt hercegnének

brit királyi család Epstein-botrány Sarah Ferguson
Jennie Bond királyi kommentátor szerint súlyos tévedésben él Sarah Ferguson, ha elhiszi, hogy valaha is visszatérhet a közéletbe. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után az egykori hercegnét azok is kritizálják, akik eddig hallgattak.

Sarah Ferguson, York volt hercegnője, a legutóbbi Epstein-akták e-mailjeinek közzététele óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Sajtóértesülések szerint Fergie elhagyta az Egyesült Királyságot, most pedig állítólag a visszatérését tervezi. 

Királyi szakértő szerint Sarah Fergusonnak elment az esze. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után nem térhet vissza a közéletbe.
Királyi szakértő szerint Sarah Fergusonnak elment az esze. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után nem térhet vissza a közéletbe.
Forrás: Getty Images
  • Sarah Ferguson eltűnt a nyilvánosság elől. Legutóbb tavaly decemberben unokája, Athena Mapelli Mozzi londoni keresztelőjén jelent meg.
  • Jelentések szerint az Alpokba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott.
  • Jennie Bond királyi kommentátor szerint visszatérési terve teljes téveszme.
  • Új, az Epstein-aktákban szereplő e-mailek szerint Ferguson pénzügyi segítséget és munkát kért Epsteintől.

Az Epstein-aktákból kiderült: Sarah Ferguson mit akart a bűnözőtől

A legutóbbi Epstein-aktákban nyilvánosságra hozott e-mailek szerint Ferguson munkaügyben is kérte Epstein segítségét. A dokumentumok szerint a volt hercegné akkor is kapcsolatban állt a bűnözővel, amikor az már házi őrizetben volt. 2010 májusában Ferguson a következőket írta Epsteinnek: „Nem értem, miért nem engem vesz fel házvezető asszisztensnek. Nálam képzettebbet nem talál, és hatalmas szükségem van a pénzre. Kérem, Jeffrey, gondolja át.” A szakértők szerint ezek és a hasonló üzenetek tovább rontják a hercegné megítélését.  Jennie Bond királyi családi kommentátor a Mirrornak azt nyilatkozta, egyenesen téveszmének tartja, hogy Ferguson azt hiszi, valaha még visszatérhet. Bond szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy „a jótékonysági szervezetek kivetették magukból, a sajátja bezárt, a kiadója nem adja ki a legújabb könyvét, és szinte minden nap újabb dolgok derülnek ki róla és a Jeffrey Epsteinnel hosszan tartó barátságáról.” A kommentátor a nyilatkozatában megemlítette, hogy Ferguson többször visszatért, de ez a helyzet most sokkal súlyosabb: „Ha azt gondolja, hogy elfelejti a világ a szégyenét, hogy az e-mailjeiben Epsteint legendának és kiváló barátnak nevezi, sőt, arra kéri vegye feleségül, akkor egészen biztosan megbolondult” − nyilatkozta Jennie Bond.

Hónapok óta kerüli a nyilvánosságot

Sarah Ferguson legutóbb tavaly decemberben jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor részt vett unokája, Athena Mapelli Mozzi keresztelőjén Londonban. Azóta állítólag az Alpokban és az Egyesült Arab Emírségek területén is járt. Felröppentek a pletykák arról is, hogy lányai már szóba sem állnak vele, ám később a lapok ezt cáfolták. Úgy tudni, Beatrix és Eugénia szégyenkeznek ugyan és csalódottak, ráadásul folyamatosan újabb botrányoktól rettegnek, de sajnálják a szüleiket. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Milliárdos üzletember udvarol Nicole Kidmannek − Mutatjuk, ki csavarhatja el a színésznő fejét

Azt beszélik, nem lesz sokáig szingli a színésznő. Lapinformációk szerint a dúsgazdag Paul Salem csapja a szelet Nicole Kidmannek.

Erzsébet királynő meghökkentő esküvői tanácsa: ezt mondta Katalinnak a nagy nap előtt

Kate Middleton csak néhány hónappal a 2011. április 29-i esküvője előtt találkozott először Erzsébet királynővel. A brit uralkodó a Buckingham-palotában fogadta leendő menyét, és egy, a Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről szóló könyvből az is kiderül, mit mondott neki.

Válás után a toyboy karjaiban: így romantikázott fiatal szerelmével a strandon Jessica Alba - Fotó

Jessica Alba Miami Beachen romantikázott új párjával, a nála 11 évvel fiatalabb Danny Ramirezzel, néhány nappal azután, hogy hivatalosan is véglegesítették válását Cash Warrennel. A 44 éves színésznő és a 33 éves toyboy a tengerparton szenvedélyes csókokat váltott, egy pillanatra sem tudták elengendi egymást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu