A Lost sztárja, Evangeline Lilly agykárosodást szenvedett egy horrorbaleset során

Megrázó hírek érkeztek a visszavonult színésznő egészségügyi helyzetéről. Néhány hónappal ezelőtt derült ki, hogy Evangeline Lilly súlyos balesetet szenvedett Hawaiin, amely során arccal előre neki zuhant egy sziklának. A Marvel-filmek és a Lost sorozat sztárja akkor arról beszélt, hogy egy gyerekkori betegsége miatt gyakran elájul, ez okozta az esésést. Most több hónapnyi vizsgálat után kiderült, hogy agykárosodást szenvedett a horrorbaleset során.

Evangeline Lilly balesete súlyos következményekkel járt

Forrás: Getty Images Europe

Evangeline Lilly agykárosodást szenvedett

A Marvel-filmek Hope Van Dyne-ja most arról írt a közösségi médiában, hogy kiderült: az agykapacitása jelentősen lecsökkent a sérülései következtében:

„Január elseje késő éjszaka van. 2026 első napja. Az új évben, a ló évében, rossz híreket kell elmondanom. Megérkeztek a vizsgálataim eredményei. Az agyam szinte minden területe csökkent kapacitással működik. Súlyos agykárosodást szenvedtem a TBI (traumás agysérülés) következtében. A következő feladatom most az, hogy az orvosaimmal kiderítsem, hogy mekkora a baj. A kognitív hanyatlásom azután kezdődött, hogy betörtem az arcomat a tavalyi évben. A lábadozásom segített lassítani a tempón és nyugodtan fejeztem be a 2025-ös évet. Most elkezdem a munkát a felépülésben és remélem, hogy kemény munkával rendbe hozhatom magamat" - idézte a visszavonult színésznő szavait a Mirror.

Evangeline Lilly balesete A Lost sztárja 2024-ben visszavonult a színészettől, hogy a családjára koncentrálhasson

Lilly gyerekkorától kezdve egy betegség miatt gyakran elájul

2025 májusában Hawaiin tartózkodott, amikor váratlanul elesett és súlyosan beverte a fejét egy tengerparti sziklába

Később vérző orrú fotókat töltött fel magáról a közösségi médiába

2026 januárjában kiderült, hogy agykárosodást szenvedett a balesete során

Sorra gyűlnek a támogatói kommentek Lilly videója alatt, volt színésztársa Michelle Pfeiffer is a támogatásáról biztosította

